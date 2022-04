Ödüllü filmler şehrinize geliyor

Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, 6 Nisan- 18 Mayıs tarinleri arasında Türkiye genelinde 28 ilde toplam 41 üniversitede gençlerle buluşuyor. Etkinlik kapsamında Festivalin yarışma bölümüne katılan 68 ülkeden toplam 2.081 film arasından Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazanan yönetmenliğini Ayçe Kartal'ın üstlendiği "Kıyamette İyi Görünmeliyim", Uluslararası Kategori En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazanan Adrian Moyse Dullin'in "The Right Words" filminin yanı sıra ulusal ve uluslararsı kategoride mansiyon almış olan Can Merdan Doğan'ın Stiletto, Merve Bozcu'nun Plastik Rüya, Olha Zhurba'nın Dad's Sneakers ve Hugo Covarrubias'nin Bestia filmleri ücretsiz olarak izlenebilecek. Ayrıca bu yıl ilk kez, 20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmeye yönelik başlatılan Genç Bakışlar Yarışması'nda En İyi Kısa Film ödülünün sahibi Baturay Tunçat'ın Gün Işığı filmi ve mansiyon alan Yunus Emre Akkuş'un Sessizlik filmi ve İlayda İşeri'nin Çeşme isimli belgeseli gösterim programında yerini aldı.

EGE'DEKİ ÜNİVERSİTELER

Ödüllü filmler, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.