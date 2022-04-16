Çandarlı’nın 700 yıllık surları

İzmir'in Dikili ilçesinde milattan önce 6'ncı yüzyılda yapılan ve bugünkü görünümü milattan sonra 14'üncü yüzyıla tarihlenen Çandarlı Kalesi, burçları, kuleleri ve savunma yapılarıyla ihtişamını koruyor. Osmanlı Sultanı 2'nci Murat döneminde fethedildikten sonra Sadrazam Çandarlı Halil Paşa 15'inci yüzyılda yeniden restore ettirilen kale, sağlamlaştırılıp korunaklı ve daha işlevli hale getirildi.

Üç tarafı denizle çevrili olan yarımadaya hakim, 5 kulesi, mazgalları, kapısı ve duvarlarıyla dikkati çeken Çandarlı Kalesi'nde, Bergama Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazılarında farklı seviyelerde duvar kalıntıları ve döşemeler ortaya çıkarılırken iç avluda da bir Bizans sarnıcı tespit edildi.

DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE

Giriş kapısında bulunan ve bazı bölümleri silinen kitabesinde Fetih Suresi'nden ayetler yer alan, 1. derece arkeolojik sit alanı içinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Çandarlı Kalesi, 2013 yılında "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. Dikili Belediyesinin kontrolünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilen yapıt, FPV drone ile görüntülendi. Kalede görevli sanat tarihçisi Buket Anayurt, antik dönemdeki ismi "Pitane" olan söz konusu antik yerleşimin İzmir'in en çok ilgi gören yerlerinden birisi olduğunu ifade etti.