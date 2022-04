Her zerremde babam ve dedemin notaları var

Münir Nurettin ve Timur Selçuk ismini duymayan bir Türk yoktur... Türk müziğinde ilkleri yaşatan iki isim. Bu sanatçı ailenin üçüncü kuşağı Mercan Selçuk ise bir balerin ve koreograf. 'Selçuk' soy isminin sanat elçiliğini sürdüren Mercan Selçuk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Sonrasında Londra'da Rambert School of Ballet and Contemporary Dance okulunda okudu. Pek çok önemli kurumda bale eğitmenliği yapan Mercan Selçuk, babası Timur Selçuk'un konserlerinde koreograf ve dansçı olarak yer aldı... 2017 yılında ise Mercan Selçuk Dans Topluluğu'nu kurdu... Bu toplulukla yaptığı ilk önemli gösteri ise Babamın Şarkıları oldu... Babamın Şarkıları'nın ilk gösterimi Timur Selçuk'un son sahne selamı oldu... Mercan Selçuk bu gösteriyle ilk turnesini ise geçtiğimiz hafta İzmir'de gerçekleştirdi... Gösteri öncesi buluştuğumuz genç sanatçı ailesini, sanat hayatını ve merak edilenleri Yeni Asır'a anlattı...

- Münir Nurettin Selçuk'un torunu, Timur Selçuk'ın kızı olmak nasıl bir duygu? Münir Baba'nın açtığı o yoldan önce babam, sonra ben geçiyoruz diye hissediyorum. Her zerremde varlar. Sadece onlar değil babaannem tiyatro sanatçısıdır, ablam müzisyen, annem dansçı. Nesilden nesile aktarılan ahlaklı bir sanat yolculuğunun üçüncü nesil temsilcisiyim. Mercan Selçuk Dans Topluluğu ile bu sanat nehri durmuyor, akmaya devam ediyor. Mercan Selçuk Dans Topluluğu da dördüncü kuşak. - Babanız o muhteşem eserleri ortaya çıkarırken evde ne yaşanırdı? Her söz, her nota, benim her hücremde, her zerremde var. Çocukluğumdan beri hep keyif aldım babamın eserlerinden. Bu şarkılar benim çocukluğumun fon müziğiydi. Özellikle Rumelihisarı konserleri zamanı. 'Babamın Şarkıları' eserimizde de işte o şarkıları aldık... Hepsi çok değerli şairlerin sözlerine yazılmış notalar... "Beyaz Güvercin", "Sen Neredesin?", "İspanyol Meyhanesi", "Bugün Yarın Daima" "Ekonomi Tıkırında" en popüler olanlarından. İzmir temsilinde Karantinalı Despina'yı da eserimize ekledik.

ŞARKILARINI EMANET ETTİ

- Babanızın şarkılarına koreografi yazma fikri nasıl doğdu? Topluluğu kurduğum ilk günden beri hayalimdeydi. Babam da babasının şarkılarını yapmıştı 2003'te, "Babamın Şarkıları" albümüyle. Münir Baba'nın şarkılarının senfonik aranjesiydi, bu. Ben de kendi babamın şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumlamayı kafama koymuştum. En iyisini yapma iç dürtüsüyle 'acaba yapabilir miyim' diye ertelerken, babamın desteğini, "Korkma yaparsın" motivasyonunu hep yanımda hissettim. Güvenmese emanet etmezdi şarkılarını. Kızı olmamın önemi yoktur, profesyonel hayatında. Babamın da rıza ve desteğini alarak yola çıktığımda hep yanımdaydı. - Hatıralar mı yoksa şarkıların hissettirdikleriyle mi hazırladınız koreografileri? Her ikisi de diyebiliriz. Hatıralar şarkıları besledi ve beden dili ile buluştu... - Babanız izlediğinde ilk tepkisi ne oldu? Ne hissetti? Eserin fikir ve ortaya çıkma sürecinde de yanımdaydı. Provaları izlerken beğenisini yine yüreklendirerek ifade etti. Hep destekledi. Bazen destekleyici yorumlar yaptı, şöyle yaparsan daha iyi olur gibi. Hep cesaretlendirdi beni. En büyük mutluluğum o hayattayken bu projeyi yapmaktır, bu süreci birlikte yaşamamız ve eserin prömiyerinde bizi izlemesidir. O gururu yaşadığı için çok mutluyum. Onu ölümsüzlüğe uğurladıktan sonraki temsillerde de o hep yanımızda, bizi seyrediyor, biliyorum. - İzmir sizin için ne ifade ediyor? Çocukluğumdan beri İzmir benim için en güzel konserlerimizin yaşandığı yerdi. Fuar demekti. Kalitesini her daim korumuş, özlemle sanatçıların gelip konser vermesini veya performanslarını sergilemesini bekleyen güzel insanlar demekti. Kıymetli dostluklar demekti. Hala da aynı duyguları besliyorum. 'Babamın Şarkıları' eserimizle Timur Selçuk şarkılarıyla ilk turnemizi İzmir'de yaptığımız için çok mutlu ve heyecanlıyım.

SANAT SOFRASINDA BULUŞMA

- Dans topluluğu kurmak cesaret gerektiriyor. Her şey istediğiniz gibi gidiyor mu? Çok şükür. Türkiye şartlarında umduğumuzun, beklentimizin ötesinde gidiyor. Güzel ve iyi insanlar sanat sofrasında buluşuyor burada. - Dans topluluğunuza dahil olmak için ne gerekiyor? Kimler Mercan Selçuk Dans Topluluğu'na girebilir? Mercan Selçuk Dans Topluluğu'muza dahil olmak için belirlediğimiz yaş gruplarına göre klasik bale ve veya jimnastik eğitimi almış olmak şart. Ama en önemlisi bu işe gönlünün tamamını adamak. Yani dans sanatına. Nice iyi fizikler ve teknikler geldi ama akıl ve gönülleri bu mesleğe uyumlu değildi. O zaman yolculuğumuz kısa oluyor... Çok derin ve güçlü bir aşktır sanat... - Siz kendinizi nasıl keşfettiniz? Ben kendimi yine bir beyaz güvercin sahnesinde keşfettim, Prima Balerin Hülya Aksular'ın kanatlarının süzüldüğü o sahne bu mesleğe aşık olmamı sağladı. - Ailede örnek alınacak çok kişi var, kimi seçtiniz? Baba örneğim çok güçlü tabi ki, ama ben hem annemin hem de babamın süzülmüş haliyim sanki büyüdükçe...

"BAZEN DERSİ KIRIP LUNAPARKA GİDERDİK"

- Nasıl bir çocukluktu sizinkisi? Bizim sanatsal ilişkimiz daha yüksektir. Annemden de babamdan da hep çok destek gördüm. Babam da Münir Baba'yla öyle yaşamış, öyle anlatır. Hep sanatsal paylaşımlar ağırlık kazanmış ilişkide. Tabii ki diğer şeyleri de yaşadık, çocukken her Cumartesi Bostancı'daki lunaparka giderdik mesela. Benim sabah bale dersim olurdu, bazen onu kırardık, lunaparka gidip balerin eteğine binerdik. Bir de o zamanlar sokakta çok tanındığı bir dönem. Zavallı adam, her Cumartesi balerinde... Babamın konserlerini izlediğimde, o keyifli kulislerde vakit geçirdiğimde aklımda sadece daha çok çalışmak ve işimi iyi yapmak vardı.

BURCU ILGIN