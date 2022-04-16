Slip elbiseler sokaklara döndü

90'lı yıllardan günümüze gelen trendlerden biri de slip elbiseler oldu. 90'lı yılları bilenler, bu elbiselerin Kate Moss ile hayatımıza girdiğini de çok iyi bilirler. Slip elbiseler önceki yıllarda daha çok geceliğe benzer modellerden oluşuyordu.

2022 ilkbaharyaz sezonu itibariyle karşımıza daha farklı, daha modern ve yenilikçi tasarımlarla çıkıyor. Sneakerlar ile kombinleyeceğiniz slip elbiseler oldukça günlük bir form alırken topuklu sandaletler ile giydiğinizde gece şıklığına uygun olabilirsiniz.

Gecelik görünümden hoşlanmıyorsanız siz de benim gibi ince askılı siyah elbiseleri jile formunda kullanabilirsiniz. Üstelik desenli, çizgili veya sade tişörtlerle aynı elbiseyi çok farklı şekillerde yorumlayabilirsiniz.

FULYA TANYOL