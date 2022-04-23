2022’nin elegan tarzı ceket elbise

Bundan birkaç sezon öncesine bakıldığında, maskülenlik bu kadar yoğun bir yayılma göstermediği zamanlar için bile, blazer ceketler kullanılmaya başlanmıştı. Blazer elbise ise yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan, elegan tarzı tetikleyen bir parça. Asimetrik kesimin vurgulandığı, düz kesimin netlik kazandığı bir döneme giriliyor. Geçtiğimiz yıl Kim Kardashian, Rihanna gibi stil ikonlarının üzerinde gördüğümüz, bu yıl ise ünlü, ünsüz neredeyse her kadının tercihi olan blazer ceket elbiseler 2022 yazının gözdesi olmaya aday. Maskülen forma sahip olan bu parça, ultra mini ve seksi ayakkabılarla ya da diz üstü çizmelerle kombinlendiğinde oldukça feminen bir görüntü de verebiliyor.





BU YIL KAFANIZA TOKADAN BAŞKA BİR ŞEY TAKMAYIN

90'LARIN saç klipsi, bu sezonun en yükselen trendlerinden biri! Özellikle markalar kendi logosu ve yazısı ile saçlarda da yerini alıyor. İster bir adet, isterseniz çoklu olarak kullanılan saç klipsleri yazın kumsallarda rengarenk olarak karşımıza çıkacak gibi. Evden çıkmadan dakikalar önce takılsa da harika bir stil yaratan saç aksesuarları, aksesuar departmanında kahraman ünvanını hak ediyor! En az kocaman bir küpe veya rengarenk bir kolye kadar göz alıcı olan 'klipsli' tokalar, tüm gözleri üzerinize topluyor.

FULYA TANYOL