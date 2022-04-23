Ögrenciler küresel ısınmaya dikkat çekti

İzmir Karşıyaka Mürşide Altınçubuk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Didem Ekiz'in ve Hasan Pınarçalı Ortaokulu İngilizce öğretmeni Özge Karahan'ın 12 okul ile birlikte yürütmüş oldukları "e-Twinning ısınıyoruz, tükeniyoruz" proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Küresel ısınmaya dikkat çekerek sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda ulusal ve uluslararası alanda farkındalık yaratmayı amaçlayan projede, farklı illerden 10 okul ve Polonya'dan iki okul yer alıyor. Öğretmenler, öğrencileriyle birlikte birçok web2 aracı kullanarak küresel ısınma sorununa çözüm üretmeye çalışıyor. "Isınıyoruz, Tükeniyoruz eTwinning" Projesi kapsamında birçok webbinnar düzenlenerek ve atık malzemelerden kullanılabilir ürünler oluşturularak öğrencilerin farkındalığı artırılıyor. Ayrıca okul içinde mavi kapak toplama kampanyaları başlatılmış olup öğrenciler, Türkiye Omur İlik Felçliler Derneği'ne gönderilmek üzere biriktiriliyor. Proje maskotu, proje kitap ayraçları, projenin penguen hikayesi, proje şarkısı ve birçok etkinlik öğrencilerin de katkılarıyla oluşturularak işbirlikçi ve ortak çalışmalar ulusal anlamda ses getirecek nitelikte. proje yakından uzağa ilkesi ile dalga dalga yayılarak herkesin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

■ TOLGA TEKİN