Bayramın kat kat lezzeti baklava

Bu hafta bayram... Bayram deyince aklımıza hemen baklava gelir. 40 katlı cıtır çıtır tatlı, bayramda evlerin olmazsa olmazıdır. Eskiden evlerde özenle kat kat açılan yufkalarla yapılan bu tatlıyı yapabilen çok az insan kaldı. Şimdi ise bu işin ustaları kadınların imdadına yetişiyor. Nasıl bayram deyince akıllara baklava geliyorsa baklava deyince de İzmir'de Cemil Usta gelir...

Bu hafta lezzet durağımız hayatını yaşamını bu tatlı yolculuğa adayan Cemil Baba Baklavaları'nın Narlıdere'deki yeni şubesi. Çocukluk yıllarında Ankara'da başlayan baklavacılık serüvenini İzmir'e taşıyan Cemil Çardak şehrin 'Cemil Baba'sı oluvermiş. Hatay İnönü caddesinde hâla mis gibi baklava kokan dükkânında tanışmış İzmirlilerle. Baklavadaki ustalığını kanıtlayan Cemil Baba şimdi de sütlü tatlı çeşitleri de üretmeye başladı. Sütlaç, keşkül kazandibi gibi enfes sütlü tatlılarını tatmanızı tavsiye ederim. Çardak kardeşler de işe dahil olunca marka ister istemez daha büyük ve güçlü yatırımlarla bu dönemde büyümeye devam ediyor.

YENİ ŞUBE NARLIDERE'DE

Yeni lezzet noktalarını Muhteşem Lezzetler başlığıyla CML Consept markasıyla açıyorlar. İzmir'de Betül Çardak yönetimindeki Güzelbahçe Yelki şubesinde baklava çeşitlerinin yanında katmer, künefe, dondurma, börek, köfte, salata ve makarna çeşitlerini de tadabilirsiniz. Ferah dekorasyonu mimarisi ile enfes lezzetler eşliğinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Hatay'daki iki şube ile merkez şubede baklava ve dondurma bulabilirsiniz. Karabağlar, Buca, Yelki ve Narlıdere olmak üzere 6 şube ile yola devam ediyorlar.

3 KUŞAKTIR DEVAM EDİYOR

Kuruluş tarihi 1959 olan Cemil Baba bir aile işletmesi. Burada önemli olan, yöneticinin vizyonudur. Babadan alınan bayrağı daha ileri taşıyan zincir ulusal bir marka olma yolunda ilerleyen bir aile işletmesi olan Cemil Baba markasına vizyon katan 2. kuşağın başarılı temsilcisi Tuncay Çardak bulunuyor. Restoran grubunun başında kız kardeşi Aylin Çardak, baklava grubunun başında eşi Betül Çardak ve üretimin başında eğitimini de devam ettiren üçüncü kuşak Cemil Can Çardak bulunuyor.

Başarılarının sırrını açıklayan Tuncay Çardak, "İnsanların başarılı olabilmesi için işini severek yapması ve işinin başında olması gerekiyor. İşimizde başarılıysak bunda önemli etken; personelimize bu aşkı hissettirip, onlarla beraber yaşamamızdır" diye konuştu.

Aynı lezzeti yakalamanın, standardizasyonu sağlamanın markalaşmak için önemli olduğunu belirten Tuncay Çardak "Yanımızda 4 baş ustamız var. Emekli olmalarına rağmen hala daha yanımızda çalışıyorlar. Bu işin en büyük püf noktası, eski personele sahip çıkıp yıllarca onlarla beraber çalışmaya devam etmek. Satın aldığınız malzemeler de çok önemli: örneğin unumuz Türkiye'deki en iyi baklavayı yapan Antep çıkışlı bir firma. Onun dışında yağımızı Urfa'dan alıyoruz. Fıstık yine Antep'ten alınıyor" diyor.

GÜLLAÇ VE SÜTLÜ TATLI

Cemil Baba'nın dillere destan baklava çeşitlerinin yanında Cuma günleri çıkan güllaç ve süt tatlıları da çok beğeniliyor. Eğer şerbetli tatlılarla aranız yoksa mutlaka sütlü tatlılarını denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca su böreğine bayıldım. İzmir'de az sayıda yediğim en iyi su böreğinden birisi diyebilirim. Çıtır çıtır sesi, rayihası ve damakta bıraktığı o muhteşem lezzetin sırrı öncelikle yufkasında. Ustalık gerektiren bir maharetle yufkaların hazırlanması, açılması, serilmesi... her biri ayrı meziyetteki aşamalar. Kullanılan özel sade yağlar. Bin bir çeşit sade yağın arasından seçilen en iyi sade yağı bulup kullanmak da elbette ayrı bir ustalık. Sıra geldi Antep fıstıklarının seçilmesine. Aylar öncesinden en iyi çeşidini bulup onu üretim için ayırmak ve hasat zamanı geldiğinde taze taze depoya ulaştırmak. Belki de işin son noktası; baklava şerbeti. Hünerin ,emeğin karşılığını gösterdiği an. Ustalığı konuşturmanın zamanı. "Hangi aşamada hangi ısı derecesinde o şerbeti dökeceğini bilemezsen emeğine yazık edersin" der Cemil usta... Kolay değil hani neredeyse 40 çeşit tatlı üretmek. Her biri ayrı lezzet şöleni. Şimdi bugünlerde bu lezzetler bir telefonla kapınıza geliyor. İzmir'den özellikle bayram dönemlerinde yoğun olmak üzereTürkiye'nin her yerine hatta yurt dışına taşınan bu tepsi tepsi lezzetin ve markanın yanı başımızda olduğunu bilmek çok güzel ve gurur verici.

Son söz; Günümüzde bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi, ürettiği ürün veya hizmetleri 'marka yapabilme' başarısı ile doğru orantılıdır. Sadece ürününüzle değil bir hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. İzmir'in markası Cemil Baba'ya lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.