“Kayboldum Ben Galiba” çocukları sanatla tanıştırıyor

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'na yönelik bir mini animasyon serisi hazırladı. "Kayboldum Ben Galiba!" isimli animasyon serisi, 4-12 yaş arası çocukları Pera Müzesi koleksiyonları ile tanıştırmayı amaçlıyor. Bir elçi ve yemiş aramak için haremden çıkan bir maymunun zamanda yolculuk yaparak müzede bir araya gelmesiyle başlayan animasyonda karakterler koleksiyon sergilerini gezip eserleri eğlenceli bir dille anlatıyor.

DİPLOMASİ TERİMLERİ

"Elçinin Serüveni" bölümünde, yanlışlıkla kendi zamanlarından yüzlerce yıl sonrasına seyahat edip günümüz Pera Müzesi'nde bir araya gelen karakterler, 21. yüzyılı anlamaya çalışırken "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" koleksiyon sergisini keşfe çıkıyor. Jean-Baptiste Vanmour'un dört resimden oluşan saraya kabul serisini yakından inceleyen karakterler, yaklaşık 300 yıl önce Topkapı Sarayı'nda gerçekleşen resmi törenin detayları üzerine sohbet ediyor. "Kayboldum Ben Galiba!: Elçinin Serüveni" çocuklara basitçe sanata ve tarihe nasıl bakılabileceğini anlatırken, sergiden yola çıkarak temel sanat ve uluslararası diplomasi terimlerini öğretmeyi amaçlıyor. Yönetmenliğini Ethem Onur Bilgiç ve Emrah Tümer'in yaptığı "Kayboldum Ben Galiba!" animasyon serisinin müzikleri Nilipek ve Berkay Küçükbaşlar'a ait. Animasyon "Elçinin Serüveni" Pera Müzesi Youtube kanalından izlenebilir.