17 yıllık hemşireden hasta hikayeleri

BEZMİALEM Üniversitesi'nde çalışan 17 yıllık hemşire Nezahat Kaya, hasta hikayelerini kitaplaştırdı. Kaya, "Kitabımın çıkış nedeni, hastalarımla olan diyaloglarım. Hastalarımın gerçek hayat hikayelerini yazma gereği duydum. Dünyadaki 28 milyon hemşireden sadece 1 tanesiyim ama bizim işimiz sadece serum takmak, tansiyon ölçmek değil. Sadece onlarla diyalog yoluyla empati yaparak bunları tedaviye dönüştürdük. Hastalarla ilgili güzel hikayeler çıktığını düşünüyorum. Mahremiyetlerini koruyarak yazdım. 17 yıllık hemşireyim. Hastalarımın hikayelerini çıkardığım kitap da, 'Serumdan Kaleme Damlalar' tam mana itibariyle olduğunu düşünüyorum. Onlar bize hikayelerini bıraktılar. Ben de o hikayelerini gerçekleştirmeye çalıştım" şeklinde konuştu. 2014 yılından beri yazdığını söyleyen Kaya, "36 hikaye koydum kitabıma. Kanser hastası olan bir hastam, 'Beni yaz' diyordu. Maalesef ölümünden 2 yıl sonra yazabildim.Çıktığı gün de evlilik yıldönümleriydi. Çok güzel bir hikaye oldu. 'Eşimden habersiz yaz' demişti. Ona sürpriz oldu" dedi. Yazdığı kitaba olumlu yorumlar aldığını söyleyen Kaya, "Çok güzel karşılandı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım destek oldu" ifadelerini kullandı.