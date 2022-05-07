Tac Mahal Club 13. sezona güçlü girdi

Bayraklı Turan'da 13. yılına giren Tac Mahal Club, Yekta Alabay ve Ayhan Zirek ortaklığında 2022 yazına hızlı bir giriş yaptı. Ramazan Bayramı'nda kapılarını açan ve 3 gece boyunca kalabalık bir müşteri kitlesine hitap eden işletme, ilk hafta DJ Doğuş Çabakçor'u ağırladı. Körfez manzaralı işletme, karşı kıyıdan vuran gece ışıklarıyla muhteşem bir görüntü sunarken, mekan müşterilerine de renkli geceler yaşattı. 2020 senesinde mekanın ortaklığı için kolları sıvayan genç patron Yekta Alabay, "O sene pandemi koşulları bizi çok zorladı. İzmir'in en eski yazlık gece kulübü olduğu için sabırla kötü günlerin geçmesini bekledik. Kaliteli bir eğlence ortamı yaratmak için masraf yapmaktan kaçınmadık ve insanların neyi istediğini, nelerden hoşlanacağını analiz ederek bu sene komple bir restorasyona girdik. Hem gelen konuklardan hem de meslektaşlarımızdan ve arkadaşlarımızdan olumlu yorumlar almak bizi çok mutlu etti ve doğru adım attığımızı gösterdi" dedi.

DENİZ KENARI EĞLENCE

Eğlence merkezi işletmeciliğine ilk kez Tac Mahal ile başladığını ifade eden Alabay, "Ben gece hayatını seven biriyim. Yıllarca İzmir, İstanbul ve yurtdışındaki pek çok kaliteli mekana gittim hep. Oralardaki eksiklikleri gözlemliyordum, hoşuma giden kısımları da hafızama ekliyordum. Mesela İstanbul'da boğaz manzaralı bir mekana gitmiştim ve bir çok eksiğini görmüştüm. 'Benim deniz manzaralı mekanım olsaydı daha başka yapardım' diye aklımdan geçiriyordum. Bir süre sonra bu sektöre girmeye karar verdim ve denize sıfır eğlence hayalimi Tac Mahal ile gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

MÜŞTERİ GÜVENLİĞİ

Otopark sorunu olmayan ve vale hizmeti sunulan mekanda, kapı güvenliği ile iç güvenlik konusunda dikkatli davrandıklarını belirten Ayhan Zirek ise "Gelen müşterilerimizin rahatça eğlenip, sorun yaşamadan mekanımızdan ayrılmasını amaçlıyoruz. Pek çok yerde mekanın güvenliği sağlanır. Biz İzmir'deki bu algıyı değiştirdik ve mekanın değil tamamen müşterilerin güvenliğini ön planda tuttuk. İster ailenizle gelin ister sevgilinizle, isterseniz de bayan olarak yalnız başınıza. Herhangi bir sıkıntı durumunda güvenlik ekibimiz müdahale edip olay çıkmasını önlemeye çalışır. Kimsenin huzurunun bozulmasına müsaade edilmez. Herkes gönlünce eğlenip buradan ayrılır" açıklamasında bulundu.



AY SONUNDA SEFO GELİYOR

Sezon boyunca büyük organizasyonlar yapmayı düşündüklerini belirten Alabay, "Bu yaz mekanımızda hem ünlü DJ'lerin performanslarına yer vereceğiz hem de rap müziğin önemli isimlerini müşterilerimizle buluşturacağız. 13 Mayıs Cuma gecesi Lvbel C5, 27 Mayıs Cuma günü de Sefo sahneye çıkacak. Sefo, İzmir'deki gece kulüplerinde ilk defa bizde sahne alacak. 750 kişi kapasiteli mekanımız, haftanın 7 günü gece 00.00'dan 03.30'a kadar hizmet verecek. 6 gün boyunca DJ performanslarının olacağı işletmemizde, her perşembe de solist Gamze Dursun canlı konserler verecek. Öte yandan haziran ayında pop müziğin önemli kadınlarından birinin konserine de ev sahipliği yapmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

ERCAN AKGÜN