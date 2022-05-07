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Haberler Cumartesi Tüyler partilere hareket katıyor

Tüyler partilere hareket katıyor

7.5.2022

Tüyler partilere hareket katıyor

Sezonun yükselen trendi tüyler, bambaşka stiller yaratmanızı sağlayacak. Bu yıl özellikle kokteyllerde veya after partylerde kullanılan kuş tüyü detaylı parçalar, hareketli yapısı ile dikkat çekiyor. Farklı parçalarla da birleştirebileceğiniz tüy detaylarını, spor ayakkabılarınızla kombinleyerek günlük stilinizde kullanabilirsiniz. İlkbahar-yaz aylarında tüyler aksesuarlardan, ayakkabılara, elbiselerden eteklere kadar her kıyafeti ele geçirecek. Üstelik tüyler bu sezon bir detay olmaktan çok, kıyafetlerin ana unsuru olacak. Özellikle boyfriend kot pantolonların paçalarında gördüğümüz tüyler hem şık hem de spor kombinlere ayak uydurmanızı sağlayacak.

FULYA TANYOL

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