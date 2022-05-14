150 kişilik orkestra ailesi

İzmir'de dar gelirli ailelerin çocuklarının suçtan uzak kalmasını sağlamak amacıyla 2015'te ilk adımları atılan Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, bugün 150 öğrencisi, gönüllü sanatçıları ve sponsor desteğiyle "gençlik orkestrası" hedefine yürüyor.

Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçeşmelik, Agora gibi bölgelerde yaşayan kısıtlı imkanlara sahip çocuklara karşılıksız eğitim vermek amacıyla soprano Selmin Günöz'ün 7 yıl önce başlattığı sanat yolculuğu binlerce izleyiciye ulaştı. Gönüllülerin desteğiyle temin edilen 20 kemanla müzik eğitimi almaya başlayan çocuklar, ilk konserlerini Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile verdi. Konserin geliriyle yeni enstrümanlar alındı, eğitim verilen çocuk sayısı da 60'a çıktı ve 2017'de Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği kuruldu.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Yorglass firmasının kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında destekleme kararı aldığı öğrenciler, 2018'den sonra "Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası" adı altında müzik eğitimine ve konserler vermeye devam etti. Devlet sanatçıları piyanist İdil Biret, orkestra şefi Gürer Aykal gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Ayla Caymaz, Ümit Bulut Korosu, Howard Griffiths, Burhan Öçal gibi ustaların konserleri, gönüllülerinin çabası ve sponsorunun desteğiyle Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası 150 kişilik bir aileye dönüştü.