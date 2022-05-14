Davetten plaja her yerde puantiye

Bu sezon geçmişten günümüze bir trend aktarılıyor. Evet eski fotoğraflara bakıp iç geçiyorsanız eğer üzülmeyin. Çünkü puantiye tekrar en trendler arasında yerini alıyor. Öyle ki puantiye modası bu sezon plajlardan, sokaklara, özel gecelere kadar her yeri kasıp kavuracak gibi görünüyor.

Puantiyeyi daha çok siyah üzerine beyaz olarak eklenmiş görümüşüzdür, ancak bu sezon geçmiş yılların aksine her ton rengin üzerinde görmek mümkün. Özellikle renkli giyinmeyi sevenlerin gardırobu şenlenecek!

Çizgiler, karışık desenler, hayvan desenleri, batik desenler ve puantiyeler bu sezonun en dikkat çeken desenlerinden oldu. Desenleri bir arada kullanmak biraz moda bilgisi gerektiriyor, ancak dikkatli bir kombin yaptığınızda da ortaya çok güzel görüntüler çıkabiliyor

PODYUMUN DEVLERİ BULUSTU

Moda dünyasının iki dev markası Fendi ile Versace'nin birlikte hazırladığı Fendace koleksiyonu satışa sunuldu. Geçtiğimiz Eylül ayında bir defileyle tanıtımı yapılan ve Fendi ile Versace'nin iş birliğinden doğan Fendace koleksiyonu gözümüze garip gelse de şimdiden ünlü 'influencer'ların üstünde görülmeye başlandı bile!

Fendi ve Versace, her ne kadar bünyelerinde görsel olarak farklı DNA'lar barındırsalar da, aralarındaki birleşme noktasını bulup moda tarihinde bir ilke imza attı.

Koleksiyon yalnızca Fendi ve Versace butiklerinde olacak.

FULYA TANYOL