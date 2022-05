Kralların tercihi Köyceğiz’de huzur

İlkbahar mevsiminin sonuna yaklaştığımız bu günlerde eğer 'huzur' arıyorsanız kesinlikle size Köyceğiz'i öneririz. Yaklaşık 40 bin nüfuslu güzelliği dillere destan Köyceğiz'in tarihi M.Ö. 3400 yıllarına kadar uzanıyor. Karyalılar, İskitler, Asurlular, İyonyalılar, Dorlar, Akalar, Persler, Hellenler, Seleykoslar, Romalılar, Selçuklular, Menteşeoğulları ve Osmanlılar yörede uzun yıllar hüküm sürmüşler. Her dönemde uygarlıkların merkezi olmayı başaran Köyceğiz, yoğun turist akınına rağmen günümüzde kadar büyük ölçüde bakir kalmayı başarmış. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz Köyceğiz'in gezilip görülecek başlıca yerlerini sizler için derledik.



KAUNOS ANTİK KENTİ

Kaunos Antik Kenti, önemli bir liman kentidir. Karayolunun yanı sıra, tekne turları ile gezebileceğiniz antik kent, günümüzde liman özelliğini yitirmiştir. Akropol, Roma hamamı ve tapınak antik kentin önemli yapıları arasında gösterilmektedir.

KRAL MEZARLARI

Köyceğiz civarında hüküm süren antik uygarlıklarda inanışa göre mezarlar ne kadar yüksekte olursa tanrıya o derece yakın olunurdu. Bu yüzden krallar, yüksek rütbeli siyasetçiler ve başarılı komutanların mezarları hep dağ yamaçlarına yapılmaktaydı. Köyceğiz'in kral mezarları buna en güzel örneklerden biridir. Doğal güzellikler içindeki kaya mezarlarını mutlaka gezip, görün. Persler ve Büyük İskender'in Köyceğiz kentini fethetmesi ile yarım kaldığına inanılan mezarların sayısı toplam 6 adettir. Üzerinde resimler , lahitler ve işlemeler görülen mezarların M.Ö 4. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor.

SANDIRAS DAĞI

Nefes kesen doğal güzellikleri ile Sandıras dağı Köyceğiz'in yaz kış en önemli turizm alanlarından biridir.

AKYAKA

KÖYCEĞİZ'DE, günübirlik gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz Akyaka Köyceğiz'e yaklaşık 38 km uzaklıktadır. Küçük bir balıkçı kasabası olan Akyaka sakinliği ve huzur ile öne çıkıyor. Akyaka evleri mimarisi ile eminiz ilginize çekecek.

EKİNCİK VE SARI GERME PLAJLARI

EKİNCİK ve Sarıgerme plajlarındaki renk cümbüşü sizleri büyüleyecek güzelliklere sahip. Altın sarısı kumları, Turkuaz rengi denizi ile doyumsuz saatler geçirebilirsiniz. Denize girdikten sonra, ağaçların çevrelediği yumuşacık ipeksi kumlarında güneşlenebilir, kumsal boyunca keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.

KÖYCEĞİZ GÖLÜ

Doğal güzellikleri ile neredeyse Köyceğiz'in simgesidir. Derinliği yaklaşık 2 metre civarındadır. Tatlı su olan gölün sınırları içerisinde bulunan küçük adayı mutlaka görülecekler listenize ekleyin. Köyceğiz gölü, motorsuz su sporları ve balık tutmak için size harika bir ortam sunuyor.

EKİNCİK KÖYÜ

EKİNCİK köyü, ilçe merkezine yaklaşık 30 km uzaklıktadır. Tertemiz bir denize, doğa harikası bir koya ve kelimenin tam anlamıyla efsane manzaraya sahiptir. Köyceğiz Ekincik Koyu içerisinde doğa yürüyüşü, kamp ve piknik yapabileceğiniz birçok yer bulunmaktadır. Ekincik'ten, düzenlenen tekne turları ile Dalyan bölgesine gidebilir, caretta carettaların yaşam alanını görebilirsiniz.

DALAMAN ÇAYI

Dalaman Çayı, Köyceğiz'e yaklaşık 93 km uzaklıktadır. Kireçtaşı ile beslenen çay turkuaz rengine sahiptir. Suyu ise ılık ve güzeldir. Eğer, adrenalin tutkunuysanız, Dalaman çayında rafting heyecanı yaşayabilirisiniz.

YUVARLAK ÇAY

KÖYCEĞİZ ve Ortaca arasında kalan Topgözü Kanyonunda bulunan Yuvarlak Çay, Sandras Dağının kar sularından besleniyor. Son zamanlarda ünü dilden dile yayılan bu şirin yer, özellikle sıcak yaz günlerinde yöre halkının en önemli kaçış noktalarından biri. Zira Muğla'da 40 dereceyi bulan sıcaklardan bunalanlar, klimasız doğal bir serinlik fırsatı sunan Yuvarlak Çay'a akın ediyor.

AĞA YAYLASI

AĞA yaylası, buram buram çiçek kokan bol oksijenli havası ile eminiz başınızı döndürecek. Dört bir yanı yemyeşil çam ağaçları ile çevrili olan yaylada her yıl Ağustos ayında 'Mahya Şenlikleri' düzenlenmektedir. Aman dikkat, Ağa yaylasını görmeden Köyceğiz'i gezmiş sayılmazsınız.

SULTANİY E KAPLICALARI

KÖYCEĞİZ'E yaklaşık 25 km uzaklıktaki şifalı Sultaniye Kaplıcaları, Köyceğiz Gölü'nün kuzeybatısında bulunmaktadır. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kaplıca, Türkiye'nin en yüksek radyoaktivitesi olan kaplıcalarındandır. Her an, 39 derece sabit su sıcaklığına sahiptir. Kalsiyum klörür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür ve radon içeren suları ile bir çok hastalığınıza çare bulabilirsiniz. Romatizma, kadın hastalıklarına ve cilt hastalıklarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

NADİR UYSAL