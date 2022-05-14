Minik yüreklerle harika projeler

Karşıyaka Atatürk İlkokulu öğrencileri, Avrupa'daki okullar arası işbirliğini teşvik eden ve koordinatörlüğünü sınıf öğretmenleri Songül İrdem Diremci ve Seyhan Akkın'ın yaptığı e-Twinning projelerine imza attılar. Okulun koordinatör öğretmenleri her sınıf bazında öğrencileri projelere dahil ederek yoğun bir çalışma temposuna girerken velilerden tam not aldı.

BÜYÜK BİR GURUR

Proje öğretmeni Songül İrdem Diremci, 2. sınıf öğrencileriyle "İyilikte Bir İz" projesi adı altında 'Değerler Eğitimi' kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerle iyilikte bir iz bırakıp farkındalık oluşturdu. 3. sınıf öğrencileri ile kurulan ekiple de "Büyüyünce Ne Olacaksın?" projesi adı altında; öğrenciler hayallerindeki mesleği ifade etme ve doğru mesleği seçmeyi öğrenmek için Web.2 araçlarını öğrenerek uygulama imkanı buldu.

Bu proje için düzenlenen yarışmalarda birincilik alan öğrenciler gurur verdi. Ayrıca proje öğretmeni Seyhan Akkın ile 1. Sınıf öğrencileri 'Geleceğini Dönüştür' projesi ile geri dönüşümün anlamını, nasıl yapıldığını, kaynakların nasıl daha verimli kullanılabileceğini geri dönüşümün doğaya katkısını eğlenerek öğrendi.■ TOLGA TEKİN