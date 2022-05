Dijital dünyanın NFT pazarı

Yaratıcıların ve koleksiyonerlerin NFT olarak bilinen ve blok zinciri teknolojisiyle güvence altına alınmış her tür dijital varlığı (Sanat, Müzik, Film, Spor Kartları, Oyun Varlıkları, Moda, Fikri ve Dijital Mülk vb.) takas etmek için buluştuğu Metaverse için geliştirilmiş bir Sosyal Ticaret Platformu Orderinbox resmi olarak açıldı. NFT pazar yeri olan Platform, tek tıkla NFT oluşturulabilen ve listelenebilen, çoklu blok zincir, kripto cüzdan ve dil erişimine de imkan tanıyor. Yerleşik akıllı ağ efektlerine dayanan Orderinbox SNFX™ aracılığıyla dijital kreasyonlarının artan görünürlüğünden yararlanan içerik oluşturucuları, kendi hayran kitlelerini de oluşturabiliyor. Bu özellikler, aynı zamanda her NFT'nin yaratıcısına ağını genişletmek için yeni bir fırsat sunduğu anlamına geliyor. Yaratılan platformun topluluk küratörlüğünde bir pazar yerini ve tüm kullanıcılara da görünürlük sağlayan kişiselleştirilmiş ancak tarafsız, kronolojik bir sosyal beslemeyi de sağladığına dikkat çeken Orderinbox Kurucusu ve CEO'su Doğu Taşkıran, oluşturulan tasarımların, her içerik oluşturucunun profilinin ve çalışmasının potansiyel koleksiyoncular tarafından keşfedilme şansına sahip olmasını sağlayarak yeni iş fırsatlarının keşfine ve güçlü ilişkiler kurulabilmesine de olanak tanıdığını belirtiyor.

SOSYAL MEDYA GÖNDERİSİ PAYLAŞMAK KADAR KOLAY

White List (Beyaz Liste) sürecinde dünyanın birçok yerinden NFT içerik oluşturucularına erişim sağlayan Orderinbox'ın kullanım basitliği ve sosyal tabanı çok ilgi gördü. Beyaz Liste döneminde NFT satışlarının gerçekleştiği ve yerel sanatçıların takipçi ağı oluşturduğu platformda öne çıkan özellikler ise şöyle;

- NFT'ler topluluğun küratörlüğünde sunuluyor: yeni kreasyonların keşfedilebilirliğini artırarak trend olan NFT'leri sergiliyor.

- Sosyal haber akışına sahip: Hareketli akışlara sahip sosyal profiller, pazar etkinliği ve takip etme, beğenme, paylaşma ve yorum yapma gibi etkileşim özelliklerini içeriyor.

- Tek tıkla NFT oluşturuluyor:

Bir NFT'yi mintlemek, bir sosyal medya gönderisi oluşturmak kadar kolay.

- Tek tıkla NFT listeleniyor:

Sabit fiyat veya rezerv açık artırmaları, ETH ve MATIC kripto para birimlerinde ve ayrıca USDC ve DAI gibi belirli ERC-20 sabit paralar da destekleniyor.

- Çoklu blok zincire sahip: Ethereum ve Polygon desteği ile pazara giriş yapan platformda çok yakında daha birçok zincire yer verilmesi planlanıyor.

- Birçok cüzdanı destekliyor:

WalletConnect ve WalletLink aracılığıyla MetaMask veya yüzlerce başka kripto para cüzdanını kullanarak platforma bağlanabiliniyor.

- Çok dilli bir erişim imkanı tanıyor: İngilizce olarak kullanıma sunulan platform, çok yakında Türkçe, İspanyolca, Fransızca, Çince, Portekizce ve Rusça dahil olmak üzere altı ayrı dilde daha kullanıma sunulacak.