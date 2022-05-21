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Haberler Cumartesi İzmirliler Hollanda Kral Günü’nde buluştu

İzmirliler Hollanda Kral Günü’nde buluştu

2 yıl aradan sonra “Hollanda Kral Günü” yeniden kutlandı. Hollanda’nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye kentin önemli isimleri katıldı.

21.5.2022

İzmirliler Hollanda Kral Günü’nde buluştu

Hollanda'nın en önemli bayramı "Kral Günü" Mövenpick Hotel İzmir'de bir resepsiyonla kutlandı. Pandemi nedeniyle 2 senedir yapılamayan etkinlik, Hollanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş'in ev sahipliğinde yeniden düzenlendi. Her sene Kral Willem Alexander'in doğum gününe denk gelen 27 Nisan'da Hollanda'nın pek çok yerinde kutlanan "Hollanda Milli Günü" kapsamında gerçekleşen geceye, Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, konsolos ve fahri konsoloslar, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ercan AKGÜN

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