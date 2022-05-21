İzmirliler pasta ve çikolataya doyacak

Pastacılık sektörünün ustaları bu hafta sonu İzmir'de buluşacak. Uluslararası Master Of Cake Festivali 2 yıl aradan sonra bugün ve yarın İzmir'de gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından 1000'e yakın pasta ve çikolata ustasının yeteneklerini sergileyeceği ve yaklaşık 20.000 ziyaretçinin beklendiği festivalde, herkes çikolataya doyacak. Dünyaca ünlü İspanyalı kek sanatçısı Daniel Dieguez'in de katılacağı festival Alsancak Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda yapılacak. Festivalin konsepti çikolata olduğundan çocuklar da unutulmuyor. Pasta atölyeleri ve oyun alanlarının yanı sıra Haldun Dormen'in süpervizörlüğünü yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu yönetimindeki çocuk tiyatrosu atölyeleriyle de minik ziyaretçiler etkinliklerin tadını doyasıya çıkartacak. Festivalin ilk gününde gerçekleşecek Gökçe konseri ile de ziyaretçiler eğlenceli saatler yaşayacaklar.