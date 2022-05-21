“Karun” kadar zengin kent Uşak

Yaklaşık 376 bin nüfusuyla Ege ve Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan Uşak çağlar boyunca hep gözde kalmayı başarmış. Uşak'ı, henüz gezip görmediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Uşak, M.Ö. 4 binli yıllara ulaşan köklü bir tarihe sahiptir. Antik çağlarda "Temenothytia" ismiyle anılan şehir, günümüzde tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin mirası gereği pek çok kültürden izleri bünyesinde barındırıyor. Eski Çağ ve Modern Çağ'dan izler taşıyan tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de büyülüyor. Gelin birlikte Uşak'ı gezelim.





ULUBEY KANYONLARI

Ulubey ilçesi sınırlarında bulunan kanyon, ABD'nin Arizona Eyaleti'ndeki Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en büyük 2'nci kanyonudur. Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden onlarca büyük kanyondan oluşur. Kanyonu gezerken kendinizi farklı bir gezegendeymiş gibi hissedebilirsiniz. Kanyonlar, adeta saklı bir cennet niteliğindedir.





BLAUNDUS ANTİK KENTİ

Blaundus Antik kenti, paha biçilemeyen önemli arkeolojik değerleri bünyesinde barındırıyor. Uşak'a yaklaşık 40 km uzaklıkta Ulubey ilçesi, Sülümenli köyü sınırları içinde yer alıyor. Kent 1. derece sit alanı. Blaundus, Büyük İskender'in Anadolu Seferleri'nden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kurulmuş.





KARUN HAZİNELERİ

Uşak'ın en önemli kazanımlarındandır. Güre kasabası yakınlarındaki tümülüslerdeki kaçak kazılar 1960'lı yıllarda başlamıştır. Toptepe Tümülüsü'ndeki mezar odasında yıllar önce gerçekleştirilen kaçak kazıda hazine bulunmuştur. MÖ 560-546 yılları arasında Lidya'yı yöneten Kroisos veya Krezüs (Karun) dönemine ait olan hazine çıkarıldığı yıllarda ABD'ye kaçırılmış ve 1993 yılında uzun bir hukuki sürecin ardından geri alınmıştır. Bazı kaynaklarda Lidya Hazinesi olarak da anılır. Hazinenin ele geçirilen kısmında yaklaşık 450 parça bulunur.







KANATLI DENİZATI BROŞU

Karun hazinelerinin en değerli parçasıdır. Yaklaşık 2 bin 500 yıllık hikayesinde deyim yerindeyse başına gelmedik kalmamıştır. İki kez kaçırılan broş dünyayı dolaştıktan sonra ait olduğu topraklara geri dönmüştür. Toplam 14.3 gr ağırlığa, 3.4 cm yüksekliğe ve 2 cm genişliğe sahip tarihi kanatlı denizatı broşu som altından bir başyapıttır. Broştaki figürler, at gibi karada yürüyebilen, balık gibi denizde yüzen ve kuş gibi havada uçabilen ilginç bir tasarıma sahiptir.

UŞAK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Türkiye'nin en zengin arkeoloji müzelerinden biridir. Uşak Arkeoloji Müzesi'nde bölgede tarih boyunca hüküm süren imparatorluklardan kalanlar, tarihi dönemlerine göre ayrılarak sergileniyor. Eski Tunç Çağı'na ait gaga ağızlı testi ve taş balta gibi ikonik üretimler, Helenistik ve Roma dönemine ait cam eserler ve toprak kaplar, Roma Dönemi'ne ait adak ve mezar stelleri ile kefaret yazıtları gibi dönemlerinin karakteristik özelliklerini gösteren kalıntılar ilginizi çekebilir.





CLANDRAS KÖPRÜSÜ

Uşak'a yaklaşık 45 kilometre uzakta, Karahallı ilçesinde bulunmaktadır. Clandras Köprüsü görülmesi gereken bir güzelliğe sahiptir. Frigyalıların 2500 yıl önce Banaz Çayı üstüne inşa ettiği köprü, esasında bir su kemeri olup dağ kayalıklarına dayandırılarak şekillendirilmiştir. Clandras Köprüsü'nün hemen yanındaki elektrik santralinden akan su, kanal aracılığıyla köprüden aşağı dökülerek bir şelale görünümü kazanıyor.





CİRİT

Geleneksel Ata sporumuz cirit günümüzde Uşak'ta yaşatılıyor. Cirit, at üzerinde süngü ve mızrağın düşmana daha iyi savrulması amacıyla ortaya çıkmış bir oyundur. Cirit'i, Çavgan Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bilinmektedir.





EŞME KİLİMLERİ

Eşme kilimleri kendine has desen, renk bakımından Anadolu'nun diğer kilimlerinden ayrı bir özelliğe sahiptir. Eşme kilimleri, kök boya ve atkısı, çözgüsü yün olan pastel donuk renklerden oluşmaktadır. Eşme ve köylerinde dokunan kilimlerde yün, pamuk, kıl, tiftik, gibi liflerden elde edilen iplikler kullanılmaktadır. Eşme Kilimlerinde yeşil murat, mavi ümit, kırmızı tutkulu sevgi, mor keder, anlamına gelmektedir. Her kilim ayrı bir öyküyü anlatır.



TARİHİ UŞAK EVLERİ

Göremeden sakın dönmeyin... Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden günümüze dek ulaşabilen yapılardan ilk katları taş, ikinci katları ise ahşap yapılı olan tarihi evler, Uşak'ın simge yapıları arasında yer alıyor. Genelde, Aybey, Karaağaç, Kurtuluş ve Işık mahallelerinde yer alan tarihi Uşak evleri, Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.

HAMAMBOĞAZI KAPLICALARI

Banaz'ın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunan Hamamboğazı Kaplıcaları, tam bir termal turizm merkezi konumunda. Etrafı yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı kaplıcalar, şifa arayanların uğrak adresi. Şifalı suların, kronik romatizma, karaciğer, bağırsak ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor.



DOĞAL PARKLARI, GÖLLERİ

Uşak doğal parkları, gölleri ve mesire alanlarıyla da öne çıkıyor. Tarih ve sağlık turizminin dışında, sahip olduğu yeşil alanları ve parklarını gezerken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamayacaksınız. Çokkozlar Piknik Alanı, Evrenli Doğal Parkı, Ilıcak Subaşı Parkı içinde barındırdığı sosyal alanlarla birer cazibe merkezleri. Göğem, Takmak ve Karaağaç göletlerinde balık avlayabilir, ailecek piknik yapabilirsiniz.

TARHANA ÇORBASI

Uşak geleneksel zengin bir mutfağa sahiptir. Eğer kilo almak gibi bir kaygınız yoksa döndürme ve muska böreğini, tarhana çorbasını, çömlek kebabı ile ciğer sarmasını ve meşhur katmerini mutlaka tadın.

NASIL GİDİLİR, NERDE KALINIR?

İzmir'e yaklaşık 223 km uzaklıkta bulunan Uşak'a özel otomobilinizle 3- 3 buçuk saatlik keyifli bir yolculuğun sonunda ulaşabilirisiniz. İzmir-Uşak arası tren ve otobüs seferleri mevcut. Ege'de olmasına rağmen farklı ve biraz sert bir iklime sahip Uşak'ta zengin konaklama seçenekleri mevcut.

NADİR UYSAL