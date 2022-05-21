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Haberler Cumartesi Parlamaktan korkmayanların yazında neon yeşili

Parlamaktan korkmayanların yazında neon yeşili

Kullanması zor olsa da çok uzaklardan fark edilmenizi sağlayacak neon yeşili bu yıl hayatınıza renk katacak. 2022 parlamaktan korkmayanların yılı olacak

21.5.2022

Parlamaktan korkmayanların yazında neon yeşili

Siz de eğer trendleri takip ediyorsanız neon trendinin son 6-7 aydır hayatımıza çaktırmadan giriş yaptığını farketmişsinizdir. "Bu trend benim için çok iddialı, fazla parlak" diyenleri duyar gibiyiz. Bizler de altından kalkmanın zor olduğunun farkındayız. İlkbahar / Yaz 2022 koleksiyonlarında ve sonrasında sosyal medyada da sıkça gördüğümüz neon yeşili, bu yaz dolaplarımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Özellikle aksesuarlarda karşımıza çıkan neon yeşil modaya yön verenlerin radarında. Bir kombinin en göze çarpan noktası olan çantanızı neon yeşili renkte tercih ederek siz de stilinize canlılık katabilirsiniz.

Fulya Tanyol

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