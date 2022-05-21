Sürpriz iş birliği Nike ve Jacquemus

DAHA önce birçok kez Nike'ın moda sektörünün büyük isimleriyle iş birliğine şahit olmuştuk ve bu kez o isim Jacquemus! Bu iş birliğinden doğan ve toplamda 15 adet parçadan oluştuğu iddia edilen Nike ve Jacquemus koleksiyonu, 28 Haziran'da tüketiciyle buluşacak. Koleksiyon; sporun sadece performansla ilgili olmadığı, aynı zamanda stil ve benliğin genişlemesi anlamına geldiğine de vurgu yapacak. Jacquemus'un iş birliğini duyurmak için Instagram'da yayınladığı kısa video ise, açık hava etkinlikleri ve kort sporları dünyası ile Nike'ın logosunu vurgulayan bir tenis kortunun ana hatlarını gösteriyor.