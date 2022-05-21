‘Vefa’ müzesi hiç boş kalmadı

Çakırbeyli'de bulunan Adnan Menderes Konağı'nın birebir benzeri olan müzenin dıştan görüntüsü ihtişamıyla görenleri büyülerken içesindeki eserlerle de tarihe yolculuğa çıkarıyor. Müzenin ana kapısından girişte ziyaretçileri Menderes'in bir sözü karşılıyor. 19 Mayıs 1948'de Nazilli ziyaretinde Menderes'in "Türk milleti olgun bir millettir. Demokrasi onun hürriyet davasını tahakkuk ettirmek için ihtiyar olunacak tek yoldur" sözüyle müzeye giriliyor.





'MİLLETİME SAADETLER DİLERİM!'

Salonda Menderes'in çok partili demokrasiye geçişteki seçim sloganları, seçim afişleri bulunuyor. Menderes ile özdeşleşen "Yeter söz milletindir" sözünün yanı sıra "Başlanan işlenin bitmesi lazım, Kalkınmaya devam, Güvendin seçtin, Az laf çok iş, Senin Parti Demokrat Parti" sözleriyle döneme damga vuran siyasi sloganları müzede görmek mümkün. Müze, Menderes'in şahsi eşyalarından oluşan zengin materyallerle de dikkat çekiyor. Adnan Menderes'in, Nüfus-hüviyet cüzdanı, ehliyeti, Türkçe ve eski Türkçe el yazısı, mührü, İstiklal Madalyası, kol düğmeleri, çay semaveri, antika radyosu müzenin en dikkat çekici eserleri. Menderes'in idam sehpasına giderken söylediği "Hayata veda ettiğim şu anda, devletime ve milletime saadetler dilerim" şeklindeki son sözünün bulunduğu pano müzeyi gezenleri duygulandırıyor. Müzede Menderes'in eşi Berin Menderes ile olan tablosu hemen göze çarpıyor.





MUTLULUKLARI TABLODA KALDI

Berin Menderes'in yakasında bir çiçekle koltukta oturduğu, yanında Adnan Menderes'in koltuğa dayanıp ayakta durduğu anlar, genç ciftin mutluluk tablosu olarak müze yerini almış. Bu güzel tablonun az ilerisinde ise Berin Menderes'in, Yassıada'daki Adnan Menderes'e, "Sevgi dolu... Dua dolu" mektupları ve Menderes'in eşine gönderdiği sevgi, özlem ve dua mektupları yer alıyor. Menderes'in çiftçilik yaparken kullandığı sarı traktörü ve giriş kapısı önünde duran makam aracı da ilgi odağı oluyor. Müzenin içi Menderes'e ait zengin materyaller barındırırken dışındaki tepede iki yel değirmeni bulunuyor. Tepeye çıkıldığında Çine Ovası ile Menderes'in çocukluğunun geçtiği Çakırbeyli mahallesi görülüyor, Müzeye gelenler, restore edilen tarihi köprüden geçip, otantik kafeteryada çaylarını yudumluyor. Açıldığı günden beridir yoğun ilgi gören Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, 4 ayda 40 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.





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