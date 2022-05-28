Antenler tabloya, kâğıtlar pufa dönüştü

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi ile İKÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü paydaşlığında hazırlanan yürütücülüğünü Doç. Dr. Sehran Dilmaç'ın yaptığı "Doğa, Döngü, Dönüşüm "temalı sergi geri dönüşüm ile farkındalık yarattı. Sergide, çanak antenlerden Katip Çelebi'nin Cihannüma eserindeki gökküresinde yer alan takımyıldızları tasvir edilirken, hurda basın tüplerinden animasyon karakterleri ve atık kağıt ve kartonlardan puflara kadar birçok eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Doç. Dr. Dilmaç, "Bu sergi İKÇÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenen "Kamusal Alanda Sanat Uygulamalarının Lisansüstü Öğrencilerin Tasarım ve Estetik Algılarına Etkisi" projesi kapsamında hayata geçirildi. Gastronomi bölümü öğrencilerimiz de Temel Sanat ve Estetik Bilgisi dersi kapsamında doğaya gönderme yaparak hazırladıkları tabakları fotoğraflayarak sergimize katkıda bulundu. Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atık malzemelerde yaptıkları ev eşyaları ile temamıza dikkat çekti" dedi. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören sergi ay sonuna kadar D Blok'taki İKÇÜ Sanat Galerisi'nde sergilenmeye devam edecek.

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