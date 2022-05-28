Sındırgı’nın kökleri 200 yıl sonra canlanıyor

Coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait Yağcıbedir halıları her deseninde ayrı bir hikâyeyi barındırdığı gibi doğallığıyla da ilçenin geleceğine yön veriyor. Yağcıbedir halılarının yün iplerini boyamak için kullanılan bitkilerin bin 800'lü yıllarda kök boya bahçelerinde yetişmesine rağmen son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuştu. Sanayi Bakanlığı destekleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nde üretilen kök boya fideleri yıllar sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toprakla buluştu.

4 AYRI BOYA BİTKİSİ

Kök boyanın yapımının zor olması, otların temin sıkıntısı ve ilmini bilenlerin sayısının azalması son yıllarda kullanımını da azalttı. Bu kültürü, doğal ve sağlıklı üretimin gelecek nesillere aktarılması, yaygın halde kullanılması adına harekete geçen Sındırgı Belediyesi kök boya bahçelerinin yeniden kurulması, kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına Sındırgı Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünce hazırlanan "Sındırgı Doğal Boya ve Tekstil İnovasyon Merkezi" projesi Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı tarafından kabul görmüş, Kocabey kırsal mahallesinde 128 dönümlük bir alanda doğal boya yapımında kullanılan kök boya, çivit otu, muhabbet çiçeği ve boyacı papatyası bitkileri ekildi. Renkler, Sındırgı Belediyesi ve işbirliği firmalarca kurulan boya damıtma tesisinde elde edilecek.

KIRMIZI, SARI VE MAVİ

Katma değeri yüksek olan ve ihracatı yapılabilen bitkilerle doğal kök boyada ana renklerin elde edileceğini her alanda kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Recep Karadağ "Bugün 4 tane bitki dikildi. Kök boyanın Osmanlı'da önemli bir yeri vardır. Çünkü Türk kırmızısı olarak dünyada nam salmış olan boyamanın elde edildiği bitkidir.

Bu nedenle katma değeri yüksek olan ve bugün ihracatı yapılabilen, özellikle Avrupa'da aranan bir bitkidir. Bunlar tekstil, gıda, kozmetik, ilaç sanayi hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Çivit otundan mavi, muhabbet çiçeği ve papatyadan sarı, kök boyadan kırmızı elde ediyorsunuz. Karışımlarıyla da bütün renk tonlarını elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün renkleri buradan alacağız" dedi.

BEBEK VE ÇOCUK GİYİMİ

2 milyon 200 bin lira bütçe ile kabul gören "Sındırgı Doğal Boya ve İnavosyon Merkezi" projesinde kurulacak Yağcıbedir halılarının iplerini boyamak ve jeotermalle birlikte dev kazanlarda boya kültürünü aktaracak kök boya bahçelerinin yanında, bebek ve çocuk kıyafetlerinin üretimi için atölye kurulacak. Pamuk ve yünler de doğal kök boya kullanılarak üretilerek sağlıklı bir ürün ortaya çıkarılacak.■ SERHAT ŞENKÖKÇÜ