Sokak basketbolunda ikinci eleme İzmir’de

TÜRKİYE'NİN ve dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvası heyecanı tüm ülkeyi sardı. ABD'de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3'er kişilik iki takımın oynadığı Red Bull Half Court'ta ikinci eleme bugün İzmir'de Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşecek. 2021 yılında düzenlenen Türkiye Finali'yle İzmir'i etkisi altına alan Red Bull Half Court'ta erkek takımları ikinci elemenin ardından 4 Haziran'da İstanbul'da yapılacak son elemede yeteneklerini sergileyecek. Elemeleri başarılı şekilde geçen takımlar, 5 Haziran Pazar günü Türkiye Şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

KAZANMAK İÇİN 21 SAYI

RED Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.