Bu kadınlar ekmeği taştan çıkarıyor

Türkiye'de, ağır iş kollarından sayılan mermer sektöründe çalışan kadın sayısı gün geçtikçe artarken, Afyonkarahisar'da bir mermer fabrikasında çalışan 25 kadın işçinin çalışma azmi takdir topladı. Afyonkarahisar'da bir mermer fabrikasında çalışmak için başvurduğu mermer sektöründe ağır işleri yine erkekler yaparken, kadın işçiler paketleme, mozaik ve seleksiyon gibi işlerde çalışıyor. Fabrika içindeki yoğun sesten dolayı kulaklıklarını takan güvenlik önlemlerin tümünü alan kadın işçilerin çalışma azmi fabrika sahipleri tarafından beğeniliyor. İş güvenliği kapsamında eldivenlerini takan ve büyük bir uyum içinde çalışmalarını sürdüren kadınlar eskiye göre, daha fazla mermer sektöründe çalışmaya başladı.

İŞTEN KORKMAYIN

Fabrika çalışanı Fatma Avşar, ağır olmasına rağmen işlerini severek yaptıklarını ifade etti. Kadınların işten korkmaması gerektiğini de vurgulayan Avşar, "İşe yeni başladım ve fabrikada 'seçme' denilen işi yapıyorum yani çeşit ve özelliklerine göre mermeri ayırıyorum. İş ağır, belli zorlukları var ama bu zorluklarla bir şekilde mücadele ediyorum. Bu işi sevdim, yapmak isteyen herkes yapabilir, büyük bir zorluğu yok" diye konuştu. Firma sahibi Bektaş Ergüç de kadınların çalışmalarından memnun olduklarını ancak sektörün genel anlamda bir eleman sıkıntısı yaşadığını, 75 çalışanın 25'inin kadın olduğunu, 150 kişilik istihdamda ise kadın çalışan sayısını 75'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kadınlarla çalışmaktan memnunuz. Erkeklere göre daha azimliler, iş güçleri daha fazla" şeklinde konuştu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI