  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Üniversiteli gençlere burs için dans ettiler

Üniversiteli gençlere burs için dans ettiler

4.6.2022

Üniversiteli gençlere burs için dans ettiler

Üniversite gençlerine burs desteği sağlamak için 106 kişilik ekiple, 16 dalda dans şov düzenleyen Ege'yi Sevenler Dayanışma Derneği, Karşıyakalılara keyifli bir gece yaşattı. Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Zeybek, Sirtaki, Tango, Flamenko, Zumba, Roman Dans ve halk oyunların yer aldığı dans şov izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Ege'yi Sevenler Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Düz, etkinliği üyeleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi. "Üniversite gençlerine burs desteği sağlamak için üyelerimizle 4 aylık bir çalışma sonucunda hazırladığımız çalışmaların sonunda görsel bir şölen yarattık. Kıyafetlerin bir kısmını da dernek üyeleriyle hazırladık. Ege'yi Sevenler Dayanışma Derneği olarak, 5 katlı binada 7 çalışma salonu ile 60 dalda ücretsiz eğitim vererek Türkiye'de bir ilki başardık."

Dans şovdaki, çocuk gelinler ve tekerlekli sandalye ile ilgili gösteriler sırasında duygulu anlar yaşandı. Başkan Düz, Karşıyaka halkına "Biz başardık, siz de başarabilirsiniz" diyerek tüm Karşıyaka sakinlerini derneklerine davet etti. Bu sene dans kulübünü kuran dernek, artık Türkiye ve uluslararası dans yarışmalarında yer alacak. Tüm gençleri Kulüp'lerinde dansçı olmaya çağırdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA