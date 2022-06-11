Bu yaz terlik ‘Dior’

Bu sezonun en beklenilen işbirliği Dior ve Birkenstock'tan geldi. Dior, iş birliklerinin sonucu olarak iki Birkenstock terliğini modaya uygun bir şekilde yeniden yorumladı: İlk kez 1987'de piyasaya sürülen Tokio modeli ve Mösyö Dior'un Milano modeli... Dior, yayınladığı basın bülteninde her iki modelin de 'fonksiyonel bir tarza sahip olduğunu' belirtip terliklerle ilgili şu detaylara yer verdi: Anatomik olarak şekillendirilmiş mantarlateks tabanlar, Dior grisi olarak tasarlanmış keçe ve süet üst kısım, kauçuk detaylar ve Dior Eyer çantasının vurgularını hatırlatan metkal tokalar... Ayrıca, Christian Dior'un doğa sevgisini vurgulamak için Tokio modeline işlenmiş çiçek motifleri de terliğe ayrı bir hava ve anlam katmış. Ayakkabının detaylarına bakarsak, taban için Dior monogramı kullanılmış ve çapraz toka kısmı için Kim Jones tarafından Dior'un erkek giyim sözlüğüne tanıtılan Matthew Williams imzalı tokalar kullanılmış.

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