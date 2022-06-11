Can’ın Yeri Özbek’te balık keyfi bir başka

İzmir'in tatil cenneti Urla'nın Özbek semtindeki Akkum mevkiinde bulunan Can'ın Yeri Balık Restoran, tamamen hijyenik bir ortamda denizle iç içe balık ziyafeti yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olmaya devam ediyor. Genç işletmeci Mertcan Yıldırım ve ailesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan restoranda, muhteşem deniz manzarası eşliğinde her türlü balık, midye, sübye gibi çeşitli deniz ürünlerinin yanı sıra 30 çeşit mezeleriyle lezzet şöleni sunuluyor.

TAM BİR AİLE İŞLETMESİ

Bölgedeki restoranlar arasında sahile en geniş cephesi olması özelliğiyle dikkat çeken mekanın bir diğer önemli özelliği de bir aile işletmesi olması. Aile işletmesi olma özelliğiyle dikkat çeken deniz kıyısındaki restoranda Mertcan Yıldırım ve ağabeyi Yaşar Yıldırım mekanı işletirken, anneleri Gül Yıldırım mutfakta görev alıyor. Balıkçılık yapan ve Özbek Su Ürünleri Kooperatifi'nin de yönetiminde görevli baba Hüseyin Yıldırım ise tekneyle denize açılıp balık, sübye gibi deniz ürünlerini temin ediyor.



Sadece öğlen ve akşam yemekleri verilen restoranda balık ve köfte çeşitleri, 30 çeşit meze ve su ürünlerinden muhteşem bir lezzet ziyafeti sunuluyor.

GENÇ VE BAŞARILI YÖNETİCİ

Denize sıfır olan Can'ın Yeri Restoran'ı işleten 25 yaşındaki Mertcan Yıldırım ise başarı öyküsüyle dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda çeşitli restoranlarda garsonluk yaparken diğer yandan üniversitede işletme eğitimini tamamlayan Mertcan Yıldırım, edindiği mesleki eğitim ve tecrübelerini kendi mekanında en güzel bir şekilde sergiliyor. Ailesine ait olan mekanda ilk başta sardalya, midye tava, sübye, gözleme, dondurma satışı ve kahvaltı olarak hizmeti verdiklerini anlatan Mertcan Yıldırım. "Mekanımızı annem, babam ve ağabeyimle birlikte işleterek hizmet veriyoruz. Burası sahilde denize sıfır genişleterek balık restorana dönüştürdük. Şu anda öğlen ve akşam yemekleri veriyoruz. Balık restoran konsepti çok büyük ilgi memnunuz" diye konuştu. olduğu için talep çok fazla gelmeye başladı. Bunun üzerine mekanımızı biraz daha gördü ve beğeni topladı. Biz de balık ve köftenin yanı sıra meze ve ara sıcak çeşitlerimizi çoğaltarak bu aşamaya geldik. İlgiden çok memnunuz" diye konuştu.

FİYATLAR ÇOK UYGUN

Mekanda fiyatların da diğer restoranlara göre çok uygun olduğunu belirten Mertcan Yıldırım, "Mekanımızın mülkü kendimize ait olduğu için kira masrafımız yok. Ayrıca babamın mesleği olduğu için balıkları kendisi tutuyor. Annem pişiriyor. Biz de servis yapıyoruz. Tabi ki burada hizmet için eğitimli personelimiz de mevcut. Balıkçı bir aile olduğumuz için su ürünlerimizi denizden babamın mesleği olmasından dolayı kendimiz temiz ediyoruz. Bu nedenlerden dolayı fiyatlarımız restoranlara göre daha uygun. Ayrıca bizim için en önemli olan hijyen şartları. Kesinlikle hijyene ve hizmette kaliteye dikkat ediyoruz" dedi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Haftanın 7 günü gece saat 01.00'e kadar açık olan mekanı gelen talebe göre genişletmeyi düşündüğünü söyleyen Yıldırım, "Pandemiden dolayı bir süre kapalı kaldık. Şu anda yaz sezonu nedeniyle bir hareketlilik yaşanmaya başladı. 120 kişi kapasiteli mekanımızı gelen talebe göre işlerimizi daha da genişletmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN