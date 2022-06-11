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Haberler Cumartesi Çizgili bir sezon

Çizgili bir sezon

11.6.2022

Çizgili bir sezon

SON zamanların popüler trendlerinden birisi de çizgili kıyafetler. Aslında sadece son dönemlerin değil her dönemde bir şekilde kendini gösteriyor çizgili desenler. Eğer boyunuz kısaysa mutlaka boyuna çizgili kıyafetler tercih etmelisiniz. Bu sayede hem uzun hem de ince görünebilirsiniz.

Çizgili kıyafetlerle şık bir stil istiyorsanız desenli kumaşları asla tercih etmemelisiniz. Çizgili parçaları sadece kıyafetlerinizde kullanmak zorunda değilsiniz. Aksesuarlarınızda da çizgi detaylarını kullanabilirsiniz.

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