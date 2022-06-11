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Haberler Cumartesi Miniklerden yıl sonu sergisi

Miniklerden yıl sonu sergisi

11.6.2022

Miniklerden yıl sonu sergisi
İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan yakın zamanda isim değişikliği ile Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını alan okul, aktif eğitim sistemi ile dikkat çekiyor. Pek çok alanda gerçekleştirdikleri etkinliklerle göz dolduran okulun uygulama anasınıfı öğrencileri de becerileriyle alkış topluyor. 13 sınıfta 155 öğrencinin eğitim gördüğü uygulama anasınıflarında yıl boyunca hazırlanan etkinliklerden oluşturulan yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı. Minikler kendi eserlerini büyük bir hayranlıkla izlerken öğretmenler de emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadı.
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