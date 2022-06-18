Efes’te festival zamanı

Sanat tarihi açısından dünyanın en önemli yapılarından birisi olan Efes Antik Tiyatrosu'ndaki 5. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Festivalde Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi Solistleri ve Orkestrası "Gala Konser" ile 24 Haziran Cuma günü festivalin açılışını yapacak. Librettosu Victor Hugo'nun romanından uyarlanan, müziklerini besteci Bujor Hoinic'in düzenlediği "Notre Dame'ın Kamburu" 28 Haziran Salı, Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri "La Traviata" ise 2 Temmuz Cumartesi günlerinde izleyici ile buluşacak.



KAPANIŞTA MADAM BUTTERFLY

5. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Frida" balesi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi de yer alıyor. Her iki temsilde de İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Antalya ve Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına eşlik edecek. Ressam Frida Kahlo'nun hayatından Arturo Marquez ve Jose Pablo Moncayo'nun müzikleri eşliğinde kesitler sunan "Frida" balesi 4 Temmuz Pazartesi günü sahnede olacak. Festivalin kapanışı 7 Temmuz Perşembe günü Giacomo Puccini'nin unutulmaz eseri "Madama Butterfly" operası ile olacak. 5. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde yer alan etkinlikler Efes Antik Tiyatro'da saat 21.00'de başlayacak. Biletler internet gişesibiletinial. com 'un yanı sıra Efes Antik Kenti, Kuşadası Kervansaray, İzmir DOB Elhamra Sahnesi ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinden de temin edilebilecek.

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