İzmir’den 9 okul finalde

Bu yıl 24. kez düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın performansın başvurduğu "Liseler Arası Müzik Yarışması"nın finalistleri belli oldu. İzmir'den; "Grup" kategorisinde İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü ve Mustafa Kemal Anadolu Lisesi; "Beste" kategorisinde İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü'nden bir öğrenci; "Erkek Solist" kategorisinde Bilnet Okulları'ndan iki ayrı öğrenci, Fatma Saygın Anadolu Lisesi'nden bir öğrenci, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nden bir öğrenci; "Kız Solist" kategorisinde Gazi Anadolu Lisesi, İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nden birer öğrenci; "Enstrüman" kategorisinde 60. Yıl Anadolu Lisesi, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü ve Ödemiş Anadolu Lisesi'nden birer öğrenci finale kaldı. İzmirli öğrenciler, oylamanın yapılacağı SpotlighterApp üzerinden İzmirlilerden ve arkadaşlarından destek bekliyor.



20 HAZİRAN'A KADAR

24. Türkiye Liseler Arası Müzik Yarışması'nda 30 ilden 164 performans; Bireysel Kız Solist, Bireysel Erkek Solist, Bireysel Enstrüman, Grup ve Beste kategorilerinde dereceye girmek için oylanacak. Oylamalar 20 Haziran akşamına kadar Spotlighter uygulaması üzerinden herkese açık olacak, kazananlar ise 29 Haziran'da açıklanacak.29 Haziran'da açıklanacak olan 24. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın kazananları, aynı zamanda ödüllerin de sahibi olacak. Yarışmada dereceye girecek olanlara verilecek ödüller, Liseler Arası Müzik Yarışması'nın resmî sitesi üzerinden duyuruldu.



ŞEHRİN YILDIZLARI

Bu yıl bu kategoriler dışında ayrıca D&R sponsorluğunda gerçekleştirilen "Şehrin Yıldızları" oylaması ile Liseler Arası Müzik Yarışması'ndaki tüm performanslar arasından her şehirden bir yıldız seçilecek. Kategori fark etmeksizin her bir şehrin yıldızı, D&R hediye çekinin sahibi olacak.

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