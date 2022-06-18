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Haberler Cumartesi Tüyler ile uçuş uçuş

Tüyler ile uçuş uçuş

18.6.2022

Tüyler ile uçuş uçuş
Bu sezon en büyük trendlerden biri tüyler ile süslenmiş kombinler. Özellikle kokteyllerde veya after partilerde kullanılan kuş tüyü detaylı parçalar, hareketli yapısı ile dikkat çekiyor. Farklı parçalarla da birleştirebileceğiniz tüy detayını, spor ayakkabılarınızla kombinleyerek günlük stilinizde de kullanabilirsin. Üstelik tüyler bu sezon bir detay olmaktan çok, kıyafetlerin ana unsuru olacak. Kollarda tüy detayları ve ayakkabılarda tüylü tasarımlar dilkat çekiyor. Bu sezon özellikle ceket takımlardaki tüylerle kendinizi bir masalda hissedebilirsiniz.
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