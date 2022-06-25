Geometrik moda

Son yıllarda usta ellerin sihirli dokunuşlarıyla geometrik desen modası aldı başını gitti. Rengarenk ya da siyah beyaz baskılı elbiseler bu sezonun en önemli trendlerinden biri.

Giysi, ayakkabı, takı, aksesuar gibi birçok alanda geometrik desenler ile birbirinden özgün tasarımlara imza atılıyor.

Kimi zaman mat renkler, pastel tonlar ile birleşen geometrik tasarımlar kimi zaman canlı, neon renklerle oldukça iddialı görünümler yakalanıyor. Bu yaz geometrik desenler ön planda bizden söylemesi!

TAKIMLAR FORM DEGISTIRIYOR

Şortlu takımlar da bu sezonun yükselen trendlerinden biri. Hem kombin olarak kolay hem de çok şık. Kısalan paçalar ile bermuda şortlu takım elbiseler güne ve geceye uyum sağlayacak şekilde hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Yazın hem rahat hem de şık gözükmek istiyorsanız dolabınızda olması gereken bir parça. Farklı renkleri kullanabilirsiniz. Ama en trend renkler yeşil ve bej.

Takımların şort boyu ise genellikle diz altı şeklinde karşımıza çıkıyor. Spor ayakkabılar ile kombinleyerek hafta sonunun rahat alternatifi, topuklu ayakkabılar ile tamamlandığında gece kombininiz için muhteşem bir alternatif.

FULYA TANTOL