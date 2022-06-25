Mezunlar yeniden buluştu

İzmir Özel Türk Koleji (İTK), her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle 2 senedir yapılamayan Talaş Böreği Gecesi Mezunlar Buluşması'nı yeniden gerçekleştirdi. İTK Bahattin Tatış Kampüsü Uşakizade Köşkü'ndeki etkinliğe, eski ve yeni mezunların yanı sıra öğrenciler de katıldı. 2 yıllık aranın ardından coşkulu bir kalabalığın buluştuğu gecede, İTK mezunlarından oluşan bando takımı, muhteşem bir konser verdi. Ardından da Yüksek Sadakat grubu sahne aldı. Gençler sahne önüne akın ederken, anne ve babalar öğrencilik yıllarıyla ilgili anılarını paylaştı. ■ ERCAN AKGÜN

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