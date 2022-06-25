Türkiye’de mavi bayraklı plaj turu

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleriyle birlikte Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı 531'e yükseldi. Türkiye'de ayrıca 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da 'Mavi Bayrak' ödülü almaya hak kazandı.

IZMIR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 229, Muğla'da 111, İzmir'de 66, Aydın'da 36, Balıkesir'de 31, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Kocaeli'de 7'ye yükseldi. Bu şehirlerin ardından Bartın 3, Düzce 2, İstanbul 2, Ordu 2, Sakarya 2, Kırklareli 2, Van 1 ve Bursa 1 plajıyla mavi bayrak almaya hak kazandı.

MAVI BAYRAK NEDIR?

Dünyada 46 ülkenin dahil olduğu 'Mavi Bayrak Programı' 1987 yılında uluslararası alanda yürütülmeye başlandı. Türkiye ise programa 1993 yılında dahil oldu. Bugün 30'u Avrupa'da olmak üzere dünyada 48 ülkede uygulanmaktadır. Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.

İZTUZU PLAJI - DALYAN

TÜRKİYE'NİN yanı sıra, dünyanın da en meşhur plajlarından İztuzu plajı, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunmasıyla dikkat çekiyor. Doğa harikası plajda, Caretta Caretta'lar yumurtalarını bıraktığı için Kaplumbağa Plajı olarak da biliniyor. bu sevimli canlıları rahatsız etmemek için plaj genelde gece saatleri arasında kapalı tutuluyor. Nehirde tekne turu yapın, Kaunos Antik Kentini mutlaka görün.

KLEOPATRA PLAJI- ANTALYA

ADINI Antik Mısır'ın son kraliçesi olarak bilinen efsanelere konu olmuş güzelliğe sahip Kleopatra'dan alan plaj, berrak denizi ve altın renkli kumuyla biliniyor. Yüzmenin yanı sıra, tekneden paraşüt, jet ski, deniz bisikleti gibi su sporları için ideal. Daha ne duruyor sunuz ? Türkiye'nin en güzel plajları sizi bekliyor.

AKVARYUM PLAJI - BOZCAADA

BOZCAADA'NIN en bakir ve güzel plajlarından biri olan Akvaryum Plajı'na bir kere geldiyseniz iddia ediyoruz müdavi olacaksınız. Plajın en büyük sorunu ise tesis olmayışı. Ne demişler, 'o kadar eksik kadı kızında bile olur'. Bunlar beni çok etkilemez diyorsan şemsiyen ve suyun da yanındaysa en güzel anları yaşayacaksın demektir. Dalış meraklıları için denizaltındaki harika şölen sizleri bekliyor. Şnorkel, palet ve gözlüklerinizi almayı unutmayın

ÖLÜDENİZ- FETHİYE

ADI, 'Ölü deniz' olsa da aslında hayatın kaynağı... Anlatılmaz yaşanır...2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilen Ölüdeniz'i ilk sıralarda göstermemek haksızlık olur. Plajdan öte durgun ve dingin göl niteliğindedir. Güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Fethiye Ölüdeniz'de uygun ve çoklu konaklama seçenekleri mevcut. Doğa harikası kumsalda yüzmenin yanı sıra, safari, dağcılık, yamaç paraşütü gibi aktiviteleri yapabilirsiniz.

ILICA PLAJI - ÇEŞME

İZMİR'İN cennet köşelerinden Ilıca'da denizin içinde şifalı sıcak su kaynakları yani ılıcalar bulunuyor. Sahilin adı da buradan geliyor. Uzun, geniş ve bembeyaz kumlu plajı ile tam bir doğa harikası. Ilıca, özellikle kumu ve ılık suyu sevenler için ideal. Ayrıca, Ilıca plajın derin olmayan sığ suları çocuklu aileler için de oldukça güvenli.

AMOS PLAJI- BOZBURUN

MİTOLOJİK tanrıların kıskandığı Türkiye'nin en sessiz ve güzel sahillerinden biri olan Bozburun yarımadasındaki Amos plajını mutlaka görmenizi öneririz. Deniz keyfi yaparken, yörenin köklü tarihine de kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Amos, Marmaris'e yakınlığı ile avantajlı.

BADAVUT PLAJI - AYVALIK

SARIMSAKLI'YA oldukça yakın Badavut plajı uzun ve ince bir kuma sahip. Koy olması nedeniyle denizi dalgasız ve derinliği yüzmek için ideal. Suyu biraz soğuk olsa da güzelliği ile öne çıkıyor.

KAPUTAŞ PLAJI- KAŞ

SADECE Akdeniz bölgesinin değil dünyanın sayılı plajları arasındadır. Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolunun sol kısmındadır. Enfes bir güzelliğe sahip Kaputaş plajı denizin keyfini çıkarmak için bizce en ideal yerlerden biri. Plajın deniz suyu, nispeten serin ve büyüleyici turkuaz rengindedir. Kaputaş'a ulaşmak biraz zahmetli de olsa bu güzelliği görmenize değer diye düşünüyoruz. NADİR UYSAL