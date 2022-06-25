Urfa’da başlayan tatlı lezzet yolculuğu

Türklerde yaşam, tatlı ile başlamakta ve tatlı ile bitmektedir. Doğum, nişan, evlilik, sünnet ve hatta ölüm gibi dönemleriyle ilgili yemek, tatlıdır. Bayramlarda, özel günlerde, gündelik yaşantımızda sıklıkla kullandığımız tatlılar arasında yer alan baklava da bunlardan bir tanesidir. Baklavanın öncelikli olarak göçebe Türkler tarafından bulunduğu söylenmektedir. Bu hafta lezzet durağımızda sizleri tatlı bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. 1978 yılında Urfa'da başlayan tatlı yolculuğun, 36 yıldır aynı yerde Alsancak Gül Sokak'ta devam eden bir geleneğin adı olan Acemoğlu Baklavaları'na götürmek istiyorum. 1978 yılında Canlar Pastanesi ile dede ile Urfa'da başlıyor yolculuk. Canlar Pastanesi, Kent Pastanesi, Şanlı Pastanesi ve Acemoğlu Baklavaları devam ediyor. Şimdi işin başında üçüncü kuşak temsilci Mehmet Canlı bulunmaktadır. 1986 yılında amca ve baba Urfa'dan İzmir'e geliyor, şimdiki mağazanın bulunduğu yerde Alsancak Gül Sokak'ta 36 yıldır aynı yerde hizmet vermekte.

8 YAŞINDA BAŞLADI

Mehmet Canlı Urfa'da aile pastanesinde 8 yaşında başlamış bu işe, tutkusu, nefesi, yaşamı her şeyi olmuş bu iş. 16 yaşında işin başına geçen Mehmet Canlı Alsancak Gül Sokak'taki mağazada 36 yıldır müşterileri ile akraba olmuş adeta. Rüyamda bile burayı görüyorum, işimi burayı müşterilerimi çok seviyorum demekte. Acemoğlu Baklavaları Merkez Gül sokak Alsancak, Hatay Poligon ve Bozyaka'daki 3 şube ile hizmet vermekte. Bozyaka Zincrlikuyu'da imalathaneleri var. Kardeşi ve küçük amcaları imalatı yönetiyor. Sabah 08.30 'dan akşam 21.00 e kadar servis hizmet var. Yarım asra yaklaşan bu başarının, kalitenin, devamlılığın sırrını sorduğumda, "İşimi seviyorum burada hayat, var çok keyif alıyorum. Müşteriyi evimize gelen misafir gibi karşılıyoruz bunu müşterimize hissettiriyoruz bu duyguyu yaşatıyoruz. Müşterimiz bunu algılayınca zaten bizi bırakmıyor" demekte.

ALTIN SARISI OLMALI

Mehmet Canlı iyi baklavanın özelliklerini şu sözlerle anlatıyor: "Fırından çıkan baklavanın rengi altın sarısı olmalı. Ama herkes görüntüye bakarak kaliteyi anlamayabilir. Görüntünün yanında, baklava kutusu açıldığında ya da tabakla servis edildiğinde fıstığının miktarı ve rengi hemen fark edilmeli. Ortası bol fıstıklı olmalı. Altının ve üstünün kalınlığı çok iyi ayarlanmalı. Kullanılan sadeyağ, yani eritilmiş, süzülmüş tereyağı doğal olmalı. Baklava tadıldığında yağın hafifliği hissedilmeli. Çünkü damak yanılmaz, farkı hemen anlar."

MALZEME ÖNEMLİ

Kaliteli baklava için öncelikle kullanılan hammaddelerin organik ve kaliteli olmalı, daha sonra da ustalığın birinci sınıf olması gerektiğini sözlerine ekleyen Canlı, "Baklava imalatında kullanılan şeker doğal olmalı. Baklavayı 3-4 gün beklettiğinizde yumuşama olmuyor ve rengi de atmıyorsa bu baklavada glikoz gibi doğal olmayan şeker kullanılmış demektir" diye konuştu.

Canlı, Acemoğlu Baklavaları'nın, kalitesinin kullandıkları un, fıstık, ceviz ve yağın kalitesiyle doğru orantılı olduğunu söyledi. Su böreği; Peynirli ve kıymalı çeşitleri mevcut. Su börekleri efsane, Ezine peyniri kullanıyorlar, tuzsuz taze lorla maydonoz var. İncecik açılmış Urfa usulü çok beğendim. Et ve kıymalarını İzmir'in ünlü meşhur yarım asırlık bir kültürün geleneğin adı olan Yayla Kasabın'dan almaktalar.

Baklava çeşitleri; fıstıklı baklava, cevizli baklava, cevizli ev baklavası, fıstıklı kuru baklava az şuruplu bol fıstıklı. Havuç dilimi, şöbiyet, paşa tatlısı... Lor tatlısı günlük lordan yapılmakta. Tulumba tatlısı da çok güzel denemelisiniz eğer tulumba tatlısı seviyorsanız. Ekmek kadayıfı süt kaymağı ile servis edilmekte. Cevizli ve fıstıklı kadayıfları var.

Dondurmalarının salebi özel Siirt'ten gelmekte, içerisinde hiçbir kimyasal bulunmamakta. Sadece süt, salep ve mevsim meyveleri bulunmakta. Güllaçları efsane günlük yapıyorlar.

SON SÖZ; Marka yaratmada en önemli unsurlardan birisi olan sadık müşteri yaratmayı samimiyet ve geleneksel yaklaşımla sağlamışlar. Tabii bu sürecin sürdürülebilir olması, devamlılığının sağlanması aynı kaliteyi anlayışı devam ettirmeniz gerekiyor. Bunu 36 yıldır aynı yerinde devam ettirmek büyük başarı. Bu tatlı yolculuğunda başta Mehmet Canlı olmak üzere Acemoğlu Baklavaları ailesini kutluyorum başarılar diliyorum. SEZER ALTAN