Deniz, gün batımı ve lezzet buluşması

Bu akşam vakti deniz/ O bütün hasretimiz/ Sanki gelmiş de dile/ Nedametin sesiyle/ Çarparak kayalara/ Yetmez mi, diyor deniz Karada çektiğiniz?



Üstat Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizelerinde dile getirdiği gibi Deniz' özlemi... Türkiye'nin gözbebeği, özgürlükler şehrinde denizi en güzel haliyle yaşayabileceğiniz şehir İzmir. Bugün lezzet durağımızda Narlıdere Sahilevleri'ndeki Bizim Gazino var. Şehirden uzakta özel bir vaha gibi denizi en iyi yaşadığınız, iyot kokusunu alabildiğiniz, dalga seslerinde güneşin batışını seyredebildiğiniz çok özel bir mekan. Muhteşem manzarası, görülmeye değer gün batımı ve her demde tazelenen sohbetleri ile Ege'nin eşsiz lezzetlerini tadabileceğiniz Ege insanının dost muhabbetlerini, neşe dolu eğlencesini taptaze deniz ürünleri, birbirinden enfes mezelerini ara sıcaklarını deneyebileceğiz yer Bizim Gazino.



DOĞALLIK VE TAZELİK

Konak merkezden 13 kilometre uzakta olmasına rağmen Bizim Gazino'ya gelince şehirle bütün bağlarınızı koparıyorsunuz. Denize sıfır dalga seslerinde harika bir ortam. Burada bir tarih kültür gelenek yatmaktadır. Bizim Gazino, bütünsel bir mekan, şehrin gürültüsünden hengamesinden soyutlanıyorsunuz. Balığın, kalamarın, ahtapotun, karidesin en tazesini ve doğalını kullanan Bizim Gazino, hem bildiğiniz geleneksel tatları hem de daha önce hiç karşılaşmadığınız Ege'nin farklı harmanlanmış lezzetlerini en doğal yöresel haliyle sunmaktadır. Kalite ve lezzeti ilk günkü değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden, aynı güler yüzlü hizmet anlayışla yıllardır müşterilerine sunmaktadırlar. Balık dahil bütün ürünleri bizzat kendileri alıyorlar. Manav alışverişini günlük taze olarak semt pazarlarından yapıyorlar. Lakerda, çiroz ve fümeleri kendileri yapıyorlar.





60 YILLIK BİR KÜLTÜR

Bazı mekanlar vardır tek bir yönü ile ön plana çıkmaz. Bizim Gazinoda lezzeti kaliteyi doğallığı muhteşem manzarayı bir kültürü tarihi bulursunuz. Bizim Gazino 60 yıllık bir mekan. Baba İbrahim Aktulun'dan aldıkları bayrağı oğuları Hayati ve Menderes Aktulun kardeşler daha ileriye taşımaya kararlı. Aktulun kardeşler çocukluktan itibaren işin içinde, bu işin ruhunu biliyorlar. Kuşakların, kültürün, geleneğin devamını sağlıyorlar. Bu kış yeni yapılacak düzenleme ile üst katında deniz manzarasına karşı şömine başında keyif yapabilirisiniz. Bizim Gazino, usta ellerden çıkma enfes deniz ürünleri ile fark yaratan bir mekan. Ege'nin rüzgarlı havası deniz manzarasında, dilerseniz içeceğinizi yudumlayıp keyif yapabilir, dilerseniz balığın en leziz haline içeceğinizle eşlik edebilirsiniz. Bizim Gazino, dostlarınızla en özel buluşma adresinizdir. Bizim Gazino'nun en önemli özelliği her geldiğinizde aynı tadı bulabiliyor olmanız. Soğuk mezeden tatlısına kadar bir kalite standardı var. Bizim Gazino'da bütün bir yıl boyunca servis edilen deniz ürünlerinin yanında mevsimine göre taze balıklar çok tercih edilmektedir. Soğuk mezelerde köz patlıcan, fava, yoğurtlu semizotu, deniz mahsullü salatası, levrek marin, sıcak-soğuk ot tabağı, deniz börülcesi, kaya koruğu gibi enfes mezelerin yanında mekana özgü mezeler de bulunmakta. Deniz mahsullü bademli börek, sıcak patlıcanın içerisine üç çeşit peynirle veya ortasına karidesle servis edilen patlıcan kumpir enfes.



ENFES LEZZETLER

Ara sıcaklarda öncelikle ısırgan otunu seven birisi olarak sıcak ot tabağı olarak ısırganı bu kadar özel formda yemedim. Isırgan otunu ceviz ve peynirle harmanlanarak harika bir lezzet ortaya çıkarmışlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beğendili levrek, kalamar tava, karides güveç, midye lokumu, kabak çiçeği dolması, peynirli enginar, ızgara enginar, İspanya usulü karides en iyilerden. Deniz mahsullü erişte, spagetti, şevketi bostanlı levrek, beğendili levrek, levrek lokum, tuzda balık da mutlaka denenmeli. Tatlı olarak sufle, dondurmalı irmik, fırın helva, peynir tatlısı, fırında sütlaç yiyebilirsiniz.

Son söz; Bizim Gazino'da denizin dibinde dalga seslerinin arasında muhteşem manzarada güneşin batışını izlerken bütün detayları düşünülmüş kusursuz hizmet kalitesi kendinizi ödüllendirir dostlarınızla sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bir kültürün tarihin adı olan Bizim Gazino ailesine emeklerinden, mutfak kültürümüze katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI