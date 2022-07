Kamp sevdalılarının vazgeçilmez adresleri

Kayser Kaya Camping (Şirince)

Kayser Kaya Camping Şirince'de tercih edebileceğiniz tek kamp alanı olabilir. Konum olarak oldukça güzel. Köyün en tepesinde ve en yüksekten manzara harika görünüyor. Eski tarihi köy evlerinin üzerinde doğa ile iç içesiniz. Kamp ateşinizde yanan is ve dumanın kokusu doğanın o eşsiz tattaki kokuları ile birleşince ciğerleriniz bayram ediyor. Kamp alanı içerisinde bir yüzme havuzu da bulunuyor. Havuz kullanımı için bungalov kiralamak veya ek ücret ödemek gibi bir şey yok. Çadır veya karavanı olmayan kampçılar için bungalov kiralama seçeneği de mevcut.

Kalemlik Orman Parkı (Menderes)

OLDUKÇA geniş bir alana sahip Kalemlik Orman Parkı, kıyı şeridi boyunca uzanıyor. Ormanlık alan içerisinde oldukça farklı ağaç türleri içerisinde doğa ile iç içe bir kamp yapma olanağınız var. 3 adet denize girme alanı dışında oldukça sarp ve kayalık. Daha düz ve kumsal bir alan ararsanız 1 km uzakta bir sahili bulunuyor. Kamp alanı yaklaşık 200-250 çadıra hizmet verebiliyor. Ayrıca kamp alanında bungalov evler de bulunmakta. Çadır kampı düşünmüyorsanız bu hizmetten de faydalanabilirsiniz. Sıcak duş, Wc, buzdolabı, lavabolar, mangal alanları, trekking yolları, market, su, restoran olanakları var.

Kleopatra Plajı Kamp Alanı (Ovacık)

ÇEŞME ilinin ovacık köyüne yakın olan kleopatra plajı kamp alanı ücretsiz kamp alanları içerisinde değerlendireceğimiz bir yer. Sahilde, denizin ve kumun rengi adeta pırıl pırıl ve insanı şaşırtıyor. Suyu normal sahillerden daha soğuk. Özellikle suya dalmayı sevenlerin buraya kesinlikle uğraması gerekli. Arkasında dik bir yamaç önünüzde mükemmel bir deniz ve fazla bilinmeyen bir yer olduğu için rahatlıkla kamp atabilirsiniz.Çadır kampına oldukça elverişli bir alan, otopark, şezlong, kamp ateşi imkanı, su gibi ihtiyaçlara cevap verebiliyor, yakınlarda market bulmak mümkün ancak 300 metre bir tepeye geri tırmanmanız ve inmeniz gerekecek. Tamamen ücretsiz olması da bir avantaj.

Mona Glamping Caravan Suites (Seferihisar)

ÇADIR kurmak istemiyor ama çadır kampı yapmak mı istiyorsunuz? O halde Mona Glamping Caravan Suites kamp alanı tam size göre. Her tarafı saran turunç kokuları içerisinde konaklamanın yanı sıra Teos antik kentine, Kaleiçi'ne yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafede bulunan bu eşsiz yerin tek olumsuz tarafı bu çadırların belirli tarihler arasında kuruluyor olması. 16 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında kurulu olan bu çadırlardan faydalanabilirsiniz. Karavanlar ise yılın her zamanı aktif ve kullanılabiliyor. Otelde bulabileceğiniz her şey var. Çoğu kamp alanında olduğu gibi lavabolar, duşlar ortak kullanımda değil en güzel yanı bu. Wi-fi, mangal, mutfak gibi birçok ekstrası bulunuyor.

Hipocamp (Gümüldür)

HIPOCAMP mavi bayrak alan kamp alanlarından bir tanesi. Tertemiz doğası ile konuklarını ağırlayan hipocamp alanı birçok sosyal tesise ve alışveriş için marketlere de oldukça yakın olması ile rakiplerin bir tık önünde yer alıyor. Hipocamp alanında hem çadır kampı severler için hem de karavan kampçıları için özel yerler bulunmakta. İşletmeye ait bungalov evleri de kiralama şansına sahipsiniz. Hipocamp' da bir kampçının aradığı bütün olanaklar mevcut. Karavan kampçıları için deşarj alanı mevcut. Yemeklerinizi hazırlamanız için ekstra mutfak alanları bulunuyor.

Gümüldür Tabiat Parkı (Menderes)

ALAN olarak oldukça geniş olan Gümüldür Tabiat Parkı, İzmir kamp alanları içerisinde en sık ziyaret edilen yerlerden birisi. Özellikle denize yakın olması ve hemen sahilin yanı başında başlayan ormanlar ile mavi ile yeşili bir arada sizlere sunuyor. Denizi İzmir'in diğer kesimlerine göre oldukça temiz ve sığ. Yaz aylarında kalabalık olabiliyor. Sıcak duş, WC, soyunma kabinleri, restoranlar, büfeler, büyük olmasa da manav reyonu, deniz malzemeleri satan dükkanlar ve birçok farklı ürünün yer aldığı mini bir pazarı olana Gümüldür tabiat parkında kendi çadırınızla kamp yapabileceğiniz gibi kiralama şansınızda bulunuyor.



İngiliz Burnu (Foça)

Deniz manzarasını izlemelere doyamıyorsunuz. Oturmuş bir kamp alanı yok. Bu nedenle imkanları biraz kısıtlı olsa da tedarikli kampçılar ve profesyonel kampçılar rahatlıkla burada konaklayabilirler. Kamp ücreti vs. bulunmuyor