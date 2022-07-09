“Kaplumbağalı Adam” ile çevrimiçi tanışma

Çocuklar için hazırlanan "Kayboldum Ben Galiba!" mini animasyon serisi "Kaplumbağalı Adam" ile devam ediyor. Animasyonun baş karakterleri elçi ve maymun bu kez müzede Osman Hamdi Bey sergisini ziyaret ederek, ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosu üzerine sohbet ediyor. 4-12 yaş arası çocuklara yönelik animasyonlarda, bir elçi ve yemiş aramak için haremden çıkan bir maymun, zamanda yolculuk yaparak Pera Müzesi'nin koleksiyon sergilerini keşfe çıkıyor.



ORYANTALİST RESİM

"Elçinin Serüveni" adlı ilk bölümde Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar koleksiyon sergisini gezen elçi ve maymun, "Kaplumbağalı Adam" başlıklı ikinci bölümde, müzenin Osman Hamdi Bey'e ayrılan bölümünü keşfe çıkıyor. Türk tarihinin en etkili kültür insanlarından biri olan Osman Hamdi Bey'in hayatı hakkında sohbet eden ikili, Oryantalist resmi eğlenceli bir dille anlatıyor. Osman Hamdi Bey'in başyapıtı Kaplumbağa Terbiyecisi'ne odaklanan animasyonda, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek bilgiler yer alıyor. Yönetmenliğini Ethem Onur Bilgiç ve Emrah Tümer'in yaptığı "Kayboldum Ben Galiba!" animasyon serisinin müzikleri Nilipek ve Berkay Küçükbaşlar'a ait. Maymunu Meltem Cumbul'un, elçiyi Yekta Kopan'ın seslendirdiği "Kayboldum Ben Galiba! Kaplumbağalı Adam" bölümü Pera Müzesi Youtube kanalından izlenebiliyor.

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