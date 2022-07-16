İzmir’in misafirlerine tarladan sofraya lezzetler

Tarım insanoğlunun en temel ihtiyaçlarını karşılaması bakımından oldukça stratejik bir sektör oldu. Son yıllarda ülkemizde tarım ve gıda konusunda bir farkındalık oluştu. Açlık korkusu, gıdaya erişimde sorun yaşanır mı endişesi ile tüketici ülkenin tarımsal üretimini sorgulamaya başladı. Bu virüs dünyadaki tüm algıları, ilişkileri, önceliklerimizi değiştirdi. Kültürümüzde yer alan "Her şeyin başı sağlık" sözünü tüm dünyaya öğretti.

Bu hafta lezzet durağımızda yaşadığımız salgında oluşan farkındalık nedeniyle son dönemde önemi giderek artan tarladan sofraya doğal ürün konseptini otellerinde uygulayan Hekimoğlu oteller zincirini yazdım.

Menderes'te 100 dönüm arazi üzerine kurulu tarlalarında bahçelerinde doğal yöntemlerle ürettikleri taze ürünleri, otellerinde kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinde misafirlerine ikram ediyorlar... Yemekleri bahçeden getirdikleri sebzelerle pişiriyorlar.





MENDERES'TEKİ ÇİFTLİKTEN

Hekimoğlu oteller zincirinin kahvaltısı ve yemekleri bahçelerinden topladığı sebze ve meyveler; Menderes'te, genetiği bozulmamış ve halen doğal yollarla üretilen tohumlardan elde ettiğimiz fidelerden yetiştiriliyor.

Yumurtaları da bahçelerinin hemen yanında oluşturulan kümesteki yerli köy tavuklarından topluyorlar. Kullandıkları zeytin ve zeytinyağları da kendi üretimleri. Kullanılan malzemeler bu kadar doğal yöresel olunca mutfakta da usta ellerle yapılan mezelerin, yemeklerin tadına doyum olmuyor.

Hekimoğlu oteller zinciri; Grand Hekimoğlu, Walk in Otel ve Vatan Otel olmak üzere İzmir'de üç şehir oteli ve Marmaris'teki Star oteli olarak hizmet veriyor.



Grand Hekimoğlu Otel 30 odalı, 70 kişi kapasiteli daha üst gelir grubu, iş insanlarının tercihi. Walk in Otel, 45 odalı 130 kişilik yurt dışı ve kapı müşterilerine hizmet veriyor. Vatan oteli ise 50 odalı, 150 kişi kapasiteli tarihi bir otel. Agora harabelerinin tarihi Kemeraltı'nın uzantısı Anafartalar caddesinde yer alıyor. Oteller şehrin merkezinde Kordon'a yürüyüş mesafesinde.

Güvenli, huzurlu bir aile ortamı var. Müşterilerinin huzurlu mutlu olması için her türlü konforu, kaliteyi sunuyorlar. Hekimoğlu oteller zinciri bir aile işletmesi. Dededen toruna otelciler... 1950'den itibaren 70 yıllık otelcilik serüvenleri var. Aslen Konya'ı olan Hekimoğlu ailesi 3 kuşak önce Anafartalar Caddesi'ndeki tarihi Selçuk Oteli'nde başlamış bu işe.





TÜRK MUTFAĞI AĞIRLIKLI

Şimdi işin başında dededen babadan aldığı mirası daha da geliştiren, büyüten markalaştıran, bayrağı daha yukarılara taşıyan 3. kuşak Muzaffer Hekimoğlu bulunuyor. Genç, dinamik, işine aşık, tutkulu, başarılı bir iş insanı. Aileden aldığı işi, bilgi birikim ve tecrübelerini kullanarak zincir otellerini daha büyütmek, ulusal bir zincir marka olmayı hedefliyor.

Günümüzde dünyanın en ünlü mutfakları arasında sayılan Türk mutfağı da tarihsel süreç içerisinde farklı toplumlarla girdiği kültürel etkileşim ile pek çok değişik kültürden etkilenmiş ve bunun sonucunda da kendi zengin mutfak kültürünü meydana getirmiştir. Hekimoğlu oteller zincirinin mutfaklarında Türk mutfağına özgü lezzetler sunuluyor. Sabahları bahçeden gelen ürünlerle hazırlanan serpme kahvaltı var.

Öğlenleri müşterilerin istekleri doğrultusunda ızgara köfte, tavuk çeşitleri, hamburger, cheeseburger, soğuk sandviç çeşitleri ikram ediliyor.

Akşamları soğuk mezelerde Antep ezme, fava, haydari, yoğurtlu patlıcan, köz patlıcan, deniz börülcesi sıcak soğuk ot tabağı gibi meze çeşitleri sunuluyor.

Akşam yemeklerinde müşterilerin isteğine göre et yemekleri, tavuk ızgara, tavuk şnitzel, tavuk şiş, ızgara çeşitleri ve hamburger, makarna, salata gibi aperatifler sunuluyor.

Son söz; İzmir'e son dönemde çok büyük ilgi var, çok özel konsept mekanlar açılıyor büyük firmalar yatırım yapmak için sırada bekliyor arsa arayışı içerisindeler. Bölge bir gastronomi destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Bu da hizmet sektörüne ilgiyi arttırıyor. Burada işini sevgi ile yapan, güvenli, huzurlu ortamda fark yaratanlar öne çıkıyor. Hekimoğlu ailesi de işlerindeki bilgi birikim tecrübelerini kullanarak sevgiyle, güvenle, doğal sağlıklı ürünlerle fark yaratıyor. Başta Muzaffer Hekimoğlu olmak Hekimoğlu ailesini kutluyorum başarılarının devamını diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI