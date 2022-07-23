Bodrum Antik Tiyatro’da Candan Erçetin rüzgarı esti

POP müziğin güçlü seslerinden Candan Erçetin, önceki akşam Bodrumlu sevenleriyle buluştu. Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeki programına "Hayranım Sana" şarkısıyla başlayan Erçetin, özellikle hareketli parçalardaki danslarıyla da misafirlerinin coşkusunu ikiye katladı.



COŞKULU SEYİRCİ BİS YAPTIRDI

SANATÇI, konserinin ikinci yarısında geleneğini bozmayarak şarkılarını yalın ayak söyledi. Muhteşem enerjisiyle bir an olsun yerinde durmayan Erçetin, yaklaşık üç saat süren konserinin ardından veda ettikten sonra, dinmeyen alkış seli üzerine yeniden sahneye çıktı. Erçetin, "Vardar Ovası" türküsüyle geceyi noktaladı.



■ OSMAN AKÇA

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