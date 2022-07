K-Pop ve oyunseverleri buluşturan konser

PUBG Mobile yeni yayınlanan 2.1 güncellemesi kapsamında tüm dünyada sansasyon yaratan K-pop grubu Blackpink'i, benzeri olmayan bir hayran deneyimi ve PUBG Mobile'ın ilk oyun içi konseri olan "The Virtual" ile sanal dünyaya taşıyacak. Blackpink, dünyada bir ilk olan bu performanslarının yanı sıra, ay sonunda PUBG Mobile'a özel bir parça ve müzik videosuna da imza atacak. 2.1 güncellemesi ayrıca yeni bir temalı oyun modu olan Antik Gizem: Yükseliş ile birlikte Döngü 3 Sezon 7 ve Royale Pass Ay 13 ile yepyeni içerikleri ve çok daha fazlasını oyuna ekleyecek.







ÖZEL KOSTÜMLER

BU heyecan verici oyun içi konser etkinliği ile müzik ve oyun severler Blackpink'in klasik hitlerinden oluşan performansını izlemek için iki harika fırsata sahip olacak. Etkinlik, Kuzey ve Güney Amerika'da 22 - 23 Temmuz ve 29 - 30 Temmuz tarihlerinde, dünyanın geri kalanında ise 23 - 24 ve 30 - 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 2020 yılında Blackpink'in 'The Album' lansmanını kutlamak için yapılan işbirliğiyle bugüne kadarki en başarılı ortaklıklarından birine imza atan PUBG Mobile, şimdi ise ilk oyun içi sanal Blackpink konseri ile dünyanın her yerindeki oyunculara ve Blink'lere tamamen benzersiz bir deneyim yaşatacak. Grubun hayranları gerçek Blackpink deneyimini sadece konsere gelerek değil, grubun performansları sırasında giyeceği özel yapım performans kostümlerini alarak da yaşayacak. Kostümler bugün itibariyle 31 Ağustos'a kadar oyunculara açık olacak ve Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa tarafından giyilen göz alıcı kıyafetler, oyuncuların savaş alanında ışıldamasını sağlayacak.









TEMALI OYUN MODU

Antik Gizem: Yükseliş artık oynanabilir olduğundan, parlak ışıkların yerini kısa süre sonra tozlu kum fırtınaları alacak. Erangel, Miramar veya Livik'te Dereceli modda Temalı Haritalara girin ve her maçın başında rastgele patlayan öfkeli Kum Fırtınası Bölgesi'ni deneyimleyin. Bununla birlikte, cesur oyuncular, mağlup edildikten sonra savaş alanına dönmek için her maçta sadece bir kez kullanılabilecek Böcek Tılsımları ile ödüllendirilecek. Oyuncular ayrıca Hareketli Kum Yolu'ndan geçerek İmparator Tapınağı'na girebilir, Kum Devi'ni hareket ettirebilir ve Firavun'un Ganimeti'ni ortaya çıkarmak için Antik Gizem'e atlayabilirler. Oyuncular bölgeyi yağmalayarak veya eski bir düşmanla savaşarak İlkel Suyu ödülünü kazanabilir ve bu sayede sağlık ve enerjilerini toparlayabilir. Savaş alanında çeşitli Böcek Harabeleri ve Çakal Harabeleri de bulunabilir. Bulmacaları çözmek veya mumyalanmış koruyucuyu yenmek, oyunculara birbirinden değerli ödüller de kazandıracak. İnanılmaz indirimlerle malzemeler satan Çöl Tüccarları da haritadaki rastgele konumlardan bulunabilir. Son olarak, haritada malzemelerle dolu Akrep Sandıkları da dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni güncelleme ile PUBG Mobile'da görsel iyileştirmeler, kullanıcı arayüzü yükseltmeleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi başka iyileştirme de yapıldı.

ÜCRETSİZ BİLETLER

Oyuncular ücretsiz biletlerini 15 Temmuz'dan itibaren oyun içinden temin etmeye başladı ve biletini alan oyuncular konsere katılmak için gerekli olan Konser Kaynak Paketini önceden yükleyebilirler. 19 Oyun içinde sanatçılara ne kadar çok hediye verilir ise, o kadar çok hediye ve promosyon malzemesi görünmeye başlayacak. Ayrıca, sadece oyuna giriş yaparak ya da temalı mücadeleleri tamamlayarak her gün çeşitli özel ödüller kazanma fırsatı olacak.



YENİ ŞARKI VE VİDEO

Diğer taraftan bu işbirliği sadece Blackpink'in mevcut şarkılarını kapsamıyor. PUBG Mobile için özel olarak tasarlanan ve oluşturulan özel bir parça ve yeni bir müzik videosu çok yakında oyunda ve PUBG Mobile sosyal medya kanallarında yayınlanacak.