Plajdan farklı dünyalara kapı açan kitaplar

● ROBOTLARIN YÜKSELİŞİ MARTIN FORD

İşçilere daha iyi eğitim vermek gibi eskiden teknolojik yıkıma deva olmuş çözümler de bundan böyle işe yaramayacak. Gelecek büyük çaplı refah mı, yoksa korkunç bir eşitsizlik ve ekonomik güvensizlik mi getirecek? Robotların Yükselişi teknolojinin hızlanmasının bizim ve çocuklarımız için doğuracağı ekonomik sonuçları anlamamız için zorunlu okuma kitabı niteliğinde.



● İKİGAİ HECTOR GARCIA FRANCESC MIRALLES

Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.



● STEFAN ZWEIG SATRANÇ

Rastlantı sonucu eline geçirdiği bir kitapla satrancın inceliklerini öğrenerek bu oyunu bir tutkuya dönüştüren ve giderek bu tutkusu yüzünden beyin hummasına yakalanan Dr. B.'nin öyküsüdür görünüşte Satranç. Avrupa kültürüne elveda derken yaşama da veda etmeyi seçen Zweig'ın son yapıtı Satranç, gerilimli kurgusu ve kahramanın ruhsal gelgitlerinin işlendiği dokusuyla, kısa ama her bakımdan etkileyici olağanüstü bir uzun öyküdür.



● KENDİNE AİT BİR ODA VIRGINIA WOOLF

Erkeklerin kadınlara bıkıp usanmadan tekrarladıkları 'ezeli' ve de 'ezici' bir soru vardır. 'Bizler kadar düşünme yeteneğiniz olduğunu ileri sürüyorsunuz. Madem öyle, neden Shakespeare gibi bir deha çıkaramadınız?' İşte Virginia Woolf bu 'yakıcı' soruya, tarihsel ilişkilerin kökenine inip kütüphane raflarında şöyle bir gezindikten ve de kısa bir kadın edebiyatı tarihçesi çıkardıktan sonra esaslı bir yanıt getiriyor. Ve şöyle sesleniyor kadınlara: 'Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın!...'



● MUHTEŞEM GATSBY F. SCOTT FITZGERALD

20. yüzyıl Amerikan edebiyatının önemli isimlerinden F. Scott Fitzgerald, Muhteşem Gatsby'de 'Caz Çağı' olarak adlandırılan dönemi gözlemci ve eleştirel bir yaklaşımla sunarken, gizemli bir zengin olan Jay Gatsby'nin evinde düzenlenen partiler, eğlenceli yaşam tarzı ve insanlarıyla 1920'lerin Amerika'sını okura yansıtır.



● BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ NIKOLAY VASILYEVIC GOGOL

Rus gerçekçiliğinin kurucularından olan Gogol, "Bir Delinin Hatıra Defteri" ile hayata tutunmaya çalışan bir şizofreni ve "Burun" ile "Palto" hikâyelerinde ise fantastik öğeleri gözlem yeteneği ve ince ironisiyle birleştirerek Rus toplumunun genel yapısını anlatır.



● KIRMIZI PAZARTESİ GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1981'de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman.



● FAHRENHEIT 451 RAY BRADBURY

Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag'ın işi ise yasa dışı olanların en tehlikelisini yakmaktı: Kitapları. Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.



● BİR DİNAZORUN ANILARI MİNE URGAN

Mina Urgan 'Bir Dinozorun Anıları'nda açık yürekli, yalın ve naif bir dille anlatıyor; kendini, çevresindekileri ve bir coğrafyada olan biteni... Halide Edip, Necip Fazıl, Abidin Dino, Neyzen Tevfik, Sait Faik, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Atatürk ve başka pek çok isimle zenginleşmiş bir ömrü...' Mina Urgan'ın anılarını bazen coşkuyla bazen buruklukla ama hep gülümseyerek okuyacaksınız.



● SALLY ROONEY GÜZEL DÜNYA, NEREDESİN?

Sally Rooney'i birçoğumuz diziye uyarlanmış olan "Normal People" kitabından tanıyor. Bu romanda ise Alice ve Eileen adlı karakterlerimiz, farklı şehirlerde yaşayan ve yirmili yaşların sonundaki iki arkadaşlar. Rooney bu romanında insan doğasını kavrayışındaki yeteneğini bir kez daha samimi, yalın ve akıcı bir dille gözler önüne seriyor.



● ASLI ERDOĞAN KABUK ADAM

Aslı Erdoğan ile tanışmak isteyenler için çok iyi bir başlangıç, aynı zamanda yazarın ilk romanı. Benzersiz bir kurgusu olan bu kitabın konusu, Karayipler'de, şiddetin bataklığında yaşanan korku ve tutku dolu sıra dışı bir aşkın, ölümle yaşamın sınırında kurulan mucizevi bir dostluğun hikâyesi.



● ALBERTO MANGUEL HAYALİ YERLERDEN YEMEK TARİFLERİ

Bu öneri yemek severler için. Alberto Manguel bize Cervantes'in, Borges'in, Poe'nun, Tolkien'ın, J.K. Rowling'in ve daha fazlasının yarattığı dünyalardan ilham alan sıra dışı ve leziz tariflerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Kitabı okurken yazarın esinlendiği sihirli coğrafyalara tebessüm edeceğiniz, içinizi ısıtacak bir kitap.



● MARK WOLYNN SENİNLE BAŞLAMADI

Oldukça ufuk açıcı olan Seninle Başlamadı kitabında, sadece kendi yaşadığımız bireysel travmaları değil; soylarımızın travmalarını de genlerimizde taşıdığımızı ve bunun hayatımızı nasıl etkilediğini oldukça net bir şekilde açıklıyor.



● ALAIN DE BOTTON SEYAHAT SANATI

Seyahat severlerin severek okuyacağı Seyahat Sanatı, seyahat etsin ya da etmesin mutlaka kendinden bir şeyler bulabileceği bir kitap. Farklı şehirleri, farklı yazarların hayali rehberliğinde gezerken, yolculuğun büyüsü gezilen kentlerin ruhuyla karakteristik kokularına karışıyor.

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