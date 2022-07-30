Gün batımı eşliğinde şef mutfağından lezzetler

Çeşitli kültürlerin, dinlerin, yaşam biçimlerinin uyum içinde yaşadığı özgürlükçü bir kent olan İzmir, dünyada çok az kentin sahip olabileceği tarihi, kültürel ve doğal çeşitliliği barındırır. Şiirlere ve şarkılara esin kaynağı olmuş, romantik günbatımı, imbatı, kafeleri, balık lokantaları, şık mağazaları ile cazibe merkezi olması yolunda ilerlemektedir. Bu hafta lezzet durağımız balık restoranı olarak bir geleneği kültürü, tecrübeyi ve bilgiyi kullanan İzmir'in en gözde yeri Narlıdere Sahilevleri mahallesinde gün batımının en güzel izlenebildiği Yenikale iskele mevkiinde Zaitun Seafood Cafe& Restoran. Deniz kokusu ve gün batımı eşliğinde yeni bir lezzet seviyesini keşfetmek istiyorsanız adresiniz Zaitun Seafood Cafe& Restoran.





EGE VE AKDENİZ SOFRASI

Uzman ve deneyimli kadrosu ile ezberleri bozan eşsiz taze deniz ürünleri, Akdeniz, Ege ve Girit mutfağının lezzetleri eşliğinde İzmir'in en güzel gün batımı tadı Zaitun Seafood Cafe Restoranda çıkar. 2021 tarihinde açılan restoran, gastronomik anlamda İzmir'e damgasını vuracak mekanlardan biri. Zaitun Seafood Cafe& Restoran tam İzmir ruhunu yansıtan özellikleri ile rahat, bir tarzı, ruhu olan bir mekan. Kendinizi özel hissedeceğiniz, dostlarınızla keyifli bir zaman geçirmeniz için bütün ayrıntıların detayların düşünüldüğü bir o kadar da lezzet şöleni yaşayacağınız bir mekan. Zaitun, Türkiye'nin ünlü mutfak şefi İbrahim Önen ve yeğeni Hasan Önen işletmeciliğinde hizmete açılmış. 220 kişilik mekan iki katlı ve özel salonları bulunuyor. Özenle tasarlanmış yeşillikler içerisinde bir bahçesi var. Mekanın dekorasyonu insanı yormuyor huzur veriyor, her yer beyaz ağırlıklı ve peyzaj daha da ortaya çıkmış. Bu sayede gördüğünüz manzara yeşil ve beyazlar arasında huzur dolu ve insanların kendini rahat hissedeceği kadar rahat bir mekan haline gelmiş. Otopark sorunu da bulunmuyor. Zaitun, iş ve aile yemekleri, özel organizasyonlar için deniz manzaralı salonlarında hizmet veriyor. İbrahim Önen 2004 -2014 yılları arasında İzmir'in güzide restoranlarından olan Sipari Restoran'ın şefliğini yaptı. Önen, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve üst düzey bürokratlara menüler hazırlayan, İzmir'in tüm markalarına, sanayicilerine ve iş adamlarına hizmet veren, ailelerin özel günlerinde buluştuğu ve özellikle yurt dışından gelen misafirlerini ağırlayan bir isim. Sipari Balık Restoran'ın mutfak şefliğini yaptıktan sonra 2014-2021 tarihleri arasında Dubai'de en güzide restoranların kuruluş aşamasına katkıda bulunmuş ve 7 yıl boyunca başarılı bir şekilde mutfak şefliği görevini yerine getirmiş, bu dönem içerisinde ülkemizi birçok uluslararası Fuar'da başarıyla temsil etmiş. Mart 2017 Foodex Gıda Fuarı Tokyo- Japonya, Ekim 2017 Güney Kore Gıda Fuarı Seul, Nisan 2022 Seafood Expo Global Barselona, Gulfood 2022 Uluslararası Gıda Fuarı Dubai'de ülkemizi temsil eden İbrahim Önen önümüzdeki günlerde Nürnberg Almanya Biofach 2022 Organik Gıda Fuarı'nda sunumlar yapacak. Bu başarının altında uzun yıllara dayanan büyük bir emek ve hizmet anlayışı, disiplin ve prensipler yatmaktadır. Bu başarının sırrını sorduğumda Şef İbrahim Önen "İşimizi sevgi ile yapıyoruz. İşimizi önemsiyoruz, yeniliklere açığız ve prensiplerimizden taviz vermiyoruz. Uzun yıllardır aynı ustalarla ve personelle çalışıyoruz. Taze ürün kullanıyoruz kesinlikle dondurulmuş ürün kullanmıyoruz" diyor.



ÇOK ÖZEL TARİFLER

Benim mekanlardan beklediğim, mekana şefe özgü lezzetlerin spesiyallerin olması lezzet ve kalite standardının aynı olmasıdır. Zaitun ve İbrahim şefin Zeytinyağlı şevketi bostan, mevsiminde zeytinyağlı ayva, zeytinyağlı şeftali, zeytinyağlı rezene, cevizli Girit kabağı, zeytinyağlı armutlu enginar, ekşili elmalı enginar, karışık turşu, mürdüm erikli fırın enginar, kremalize soğanlı fırın pancar, isli ahtapot, avakadolu karides, yoğurtlu isli enginar, levrek gravyer, kabak çiçeği dolması, bademli pancar, saganaki tulum peynirli kabak ızgara, deniz mahsullü hardallı levrek, taze istiridye mantarı gibi kendine ve mekana ait özel lezzetleri mevcut. Özel Zaitun salatayı denemenizi tavsiye ederim. Başlangıçlarda lezzet yumağı, deniz mahsullü köz patlıcanlı levrek sarma, kadayıflı Jumbo karides, bademli dil menüer, karides graten, otlu balık köfte, kalamar karidesin çeşitleri, şarap soslu kidonya Ana yemekte, mevsiminde dülger balığı kavurma, adabeyinden buğulama, kiremitte levrek, isteğe bağlı tuzda, kağıtta, ızgara ve buğulama çeşitleri mevsimde efsane olan meşhur kalkan tandırını denemenizi tavsiye ederim. Tatlı olarak; Bülbül yuvası, dondurmalı incir sarma, çıtır kabak tatlısı, mevsiminde ayva, çok özel sakızlı Antep fıstıklı muhallebi, klasik çikolatalı süt tatlı çeşitleri ve kendi yaptıkları kavunlu sorbeyi denemenizi tavsiye ederim.

Son söz; Zaitun Seafood Cafe& Restoran İzmir'in markası olacak bir mekan. Marka olmak öyle kolay değildir. Bir hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Markalaşmada bütünlük standardizasyon önemlidir. Restoran hizmet kalitesi, lezzeti ambiyansı ile müşterinin içeri girdiği andan uğurlanıncaya kadar aynı aynı standardı, kaliteyi, memnuniyeti sağlamak gerekir. Zaitun Seafood Cafe& Restoran bunu başaran bir mekan.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI