Dünyanın müzigi Ayvalık’ta

1998 yılında Prof. Filiz Ali öncülüğünde kurulan ve 24 yıldır düzenlediği uzmanlık sınıflarıyla yüzlerce genç müzisyenin yetişmesine katkıda bulunan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA), yaz müzik festivallerinin sekizincisi, bu yıl 16-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Bu yılki festivalde, AIMA'nın çeyrek asır boyunca Türkiye sanat yaşamına yaptığı katkıları öne çıkarmak için AIMA mezunlarının ve eğitmenlerinin çoğunlukta olduğu bir program hazırlandı. Festival, Sabancı Vakfı'nın ana destekçiliğinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ayvalık Belediyesi destekleri ile Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı (AKSV) tarafından düzenlenecek. Organizasyonda altı farklı konser izlenebilecek.



AÇILIŞTA HAGAI SHAHAM

Festivalin açılış konserinde, dünyaca ünlü İsrailli keman virtüözü Prof. Hagai Shaham ve MSGSÜ Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Prof. Pelin Halkacı Akın yer alacak. Dünyanın dört bir yanında pek çok büyük orkestrada solist olarak görev alan Shaham'ın, sayısız stüdyo ve konser kaydı bulunuyor. Mendelssohn Octet'in çalınacağı konserde, Shaham ve Akın'a çoğu eski AIMA Masterclass mezunları olan kemanda Ilgın Ülkü ve Eylül Umay Taş, viyolada Çılga Barok Bostancı ve Yağmur Tekin, viyolonselde ise Umut Sağlam ve Beliz Güney eşlik edecek.



İKİNCİ GÜN NÜKLEUS TRİO

Festivalin ikinci konseri, ülkemizin yetiştirdiği yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden piyanist Tolga Atalay Ün, çellist Umut Sağlam ve kemancı Ilgın Ülkü'den oluşan Nükleus Trio tarafından verilecek. 1995 doğumlu piyanist, klavsenist ve orkestra şefi Tolga Atalay Ün, müzik kariyerini profesyonel şef, piyanist ve klavsenist olarak sürdürüyor. 1998 doğumlu ödüllü çellist Umut Sağlam, yüksek lisans çalışmalarına Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin'de devam ediyor. 1993 doğumlu keman sanatçısı Ilgın Ülkü ise, Daniel Barenboim ve Edward W. Said tarafından kurulan Doğu-Batı Divan Orkestrası'nın üyesi.



ÜÇÜNCÜ KONSER QUARTET PARANTEZ

Festivalin üçüncü konseri, Ankara'dan çıkan ve eğitim ve müzik kariyerlerini Almanya'da sürdüren dört genç Türk müzisyenden oluşan yaylı dörtlü Quartet Parantez tarafından verilecek. AIMA Masterclass mezunu üç müzisyenin de yer aldığı Quartet Parantez, bugüne kadar kaydı yapılmamış veya çok az yapılmış Türk eserlerinin referans kayıtlarını yapabilmeyi hedefliyor. Dörtlü, Umut Sağlam, Mustafa Orkun Pala, Çılga Barok Bostancı ve Kerem Tunçer'den oluşuyor.



SES GETİREN PROJE

AIMA Piyano Masterclass eski mezunlarından, ünlü piyanist ve dizi-film müziği bestecisi Güldiyar Tanrıdağlı, Ayvalık 8. AIMA Müzik Festivali'nin dördüncü konserinde, çok ses getiren projesi "Rachmaninov Anatolian Project" ile dinleyicilerle buluşacak. Tanrıdağlı'ya vokalde, opera sanatçısı ve vokalist Erkut Cantürk eşlik edecek.



İSTANBUL FLÜT TOPLULUĞU

MSGSÜ Devlet Konservatuarı, Marmara Üniversitesi GSF ve YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları Prof. Ayla Uludere, Prof. Dr. Ece Emine Karşal ve Dr. Şebnem Uşen tarafından kurulan ve tamamı kadın müzisyenlerden oluşan İstanbul Flüt Topluluğu, Festivalin beşinci konserinde, çağdaş Türk bestecilerine ait eserlerin yanı sıra klasik batı müziği repertuarına ait pek çok bestecinin eser uyarlamalarını icra edecek.



BAKIR NEFESLİLER

Festivalin kapanış konserini ise, Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass verecek. Grup, İstanbul ve Ankara'da yaşayan ve halen Bilkent Senfoni Orkestrası, Hacettepe Senfoni Orkestrası ve Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olan beş müzisyenden oluşuyor. Konserin sponsoru, bu yıl 50. yılını kutlayan Milliyet Sanat Dergisi olacak.

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