Serin sevenlerin zirvesi Spil

Manisa'nın incisi Spil'i nerden ve nasıl anlatmaya başlayalım gerçekten bilmiyorum. Spil Dağı Milli Parkı tarih boyunca zengin uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Spil, Grek Mitolojisi açısından büyük önem taşımaktadır. Dağa ismini veren mitoloji tanrılarından Kronos'un karısı Kybele'dir. Akpınar Mevkii'nde kaya üzerinde oturmuş bir rölyefi bulunmaktadır. Ayrıca Frigya Kralı Menos'un kızı Spilos bu dağa bırakılmış ve orada vahşi hayvanlar tarafından büyütülmüştür. Bu nedenle dağa 'Spilos' ismi verilmiştir.



MANİSA LALESİ

SPİL DAĞI, 1513 metre yüksekliğe sahiptir. Dağ, jeolojik ve jeomorfolojik yapıdaki kalker kayalar, kanyon vadiler, dolin gölleri, lapyalar, mağaralar, zengin bitki örtüsü ve çok çeşitliliğe sahip yaban hayatını bünyesinde barındırır. 1968 tarihinde milli park olarak halka açılmıştır. Orman ve açık alan olarak toplam 6 bin 860 hektarlık alanı kaplayan Spil Dağı Milli Parkı, 1995 yılında At Alanı Yaylası'nın bir bölümü "turizm merkezi" kurulması için ayrılmıştır. Milli parkın doğusunda 600 metre yükseklikte bulunan Sülüklü Göl bulunmaktadır. Derinliği 1-2 metreyi geçmeyen gölün çapı ise 100 metredir. Dağda, kızılçam, karaçam, saçlı meşe ağaçları karışık olarak bulunur. Zengin bitki örtüsüne, sümbül, çiğdem, siklamen, yabani karanfil, glayöl, menekşe, papatya, gelincik, yaban gülü, böğürtlen gibi bitkiler de eşlik eder. Spil Dağı 120'yi aşan endemik bitki türüyle de eşsiz bir değer taşır. Sayısı yetmişe yakın şifalı bitki bulunmaktadır. Bunların arasında en ünlüsü kuşkusuz Manisa Lalesi'dir. Milli Park içerisinde ayı, karaca, kurt, çakal, domuz, tilki, sansar, porsuk, dağ keçisi, akbaba, kartal ve sülün gibi yaban hayvanları da yaşamaktadır.

SÜLÜKLÜ GÖL'DE KAMP

DENİZ seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikte tam bir doğa harikası. Adını içindeki sülüklerden, süsünü de çevresindeki çiçeklerden almış. Göl, kenarında durup seyretmeye doyamayacağınız eşsiz bir manzaraya sahip. Eğer doğada yıldızlara bakıp uyumak isterseniz ve hali hazırda bir çadırınız da varsa mutlaka kamp kurun.

AĞLAYAN KAYA

Lidya Kralı Tantalos bir kale yaptırmış, kalenin bitmesi şerefine verdiği ziyafette oğlu Pelops'u doğrayıp tanrılara adak olarak sunmuş bu nedenle de tanrılar tarafından cezalandırılmıştır. Spilos Dağı'nın eteğinde "Ağlayan Kaya" olarak nitelenen kaya ise mitolojiye göre, Niobe'nin 7 kız, 7 erkek çocuğunun, Leto'nun oğlu Apollon ve kızı Artemis tarafından öldürülmesinden sonra çocuklarının arkasından ağlayan Niobe'yi göstermektedir. Milli Parkın, Dulkadın Mevkii'nde bulunan mağaralar eskiden yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Burada ele geçen bazı buluntular ise Manisa Müzesi'nde sergilenmektedir.





ULAŞIM VE KONAKLAMA

SPİL DAĞI Milli Parkı'nın Yılkı atlarının dolaştığı Atalanı bölgesinde çadır kurabiliyor ya da karavanınızı park edebilirsiniz. Zengin konaklama seçenekleri mevcut. Doğanın içindeki küçük orman köşkleri ve bungolov evler ise bir harika. Manisa'ya sadece 23 km uzaklıktaki Spil'e ulaşım son derece kolay.



DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ YAPIN

Spil'de, yürümenin mevsimi yok. Burada doğa her mevsim cömertliğini pervazsızca sergiliyor. Yürüyüş parkurları sizler için farklı bir seçenek. Yamaç paraşütü sporu için Spil biçilmiş kaftan. İnleri, kanyonları ve dolinleriyle Spil Dağı kaya tırmanışçıları için sanatsal bir parkur. Ayrıca mağara keşifleri de heyecan verici. Sülüklügöl Ayvacık Kanyonu, Yarıkkaya Kanyonu gibi tırmanış rotaları ise en popüler noktalar.

YILKI ATLARINI GÖRÜN

Osmanlı döneminde şehzadeler için seçilen atlar dağın Atalanı denilen bölgesinde doğaya bırakılır, bir nevi doğanın eğitimine güvenilirmiş. O zamandan bu zamana bölgede yaşayan atların günümüzdeki sayısı BİN 500 civarında. Son derece vahşiler ve yanlarına 100 metreden fazla yaklaşmanıza asla izin vermiyorlar. Manisalılar ise onlara 'Spil'in özgür bekçileri' diyorlar.