Cenk Telkıvıran’dan “Delisin Leyla”

2021'in Kasım ayında "Milat Saydım" ve geçtiğimiz Mart ayında da "Niyetini Boz da Gel" şarkılarına klip çeken Cenk Telkıvıran Orkestrası (CTO), bu kez de yeni çalışmaları "Delisin Leyla"nın klibiyle gündemde. Sözleri Neslihan Demirtaş'a, müziği İsmet Taşçeşme'ye ait olan parçanın aranjesini ise daha önceki parçalarda olduğu gibi yine Çağrı Telkıvıran gerçekleştirdi.



SİL BAŞTAN ÇEKİMLER

Renkli görüntüleri ve tempolu müziğiyle kısa süre içinde Youtube'de 500 binden fazla izlenen hareketli yaz parçasını seslendiren kişi ise bu kez grubun diğer solistlerinden Atacan Ozan oldu. İlk iki klipte olduğu gibi yönetmen koltuğunda yine İsmail Ömeroğlu yer alırken, kurgu ve renklendirme aşamasında Post Brother ekibi devreye girdi. 1 ay içerisinde İzmir'in farklı yerlerinde yapılan çekimleri beğenmekte kararsız kalan orkestranın kurucusu Cenk Telkıvıran, "Birçok yerde çekim yaptık. Klipler içimize sinmedi, sildik. Deneme yanılma süreci uzun sürdü. Son olarak tek bir mekanın kullanılmasına karar verdik. Çok da güzel oldu" açıklamasını yaptı.



■ ERCAN AKGÜN

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