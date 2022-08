Çeşme’nin en güzel koyunda lezzet sörfü

Doğası, tarihi dokusu, kaplıcaları, çamur banyoları, doğal kaynak suları, gastronomisi, eğlence hayatıyla da eşsiz bir yer Çeşme. Türkiye'nin en önemli tatil beldesi bir dünya markası. Daracık sokakları, eski taş evleri, renkli çarşısı, uzun ve tertemiz plajları, birbirinden güzel otelleriyle artık sadece yazları değil, yılın 12 ayı kalınan, yaşanan cennetten bir köşe. Turkuaz denizi, kadifemsi ve altın renkli kumsalları, akvaryumu andıran koyları, şifa dağıtan kaplıcaları, hayranlık uyandıran su altı dünyası, adrenalin tutkunlarının gözdesi spor aktivitelerine elverişli yapısı ve eğlence hayatıyla ünü yurt içini aşıp yurt dışına ulaşan Çeşme, İzmir'in turizmde yüz akı.. Fransa'nın Riviera'sı varsa, İtalya'nın Toscana'sı varsa bizim de Çeşme'miz var. Ve hepsinden de güzel... İzmir'in batısında, kendi adını taşıyan yarımadanın en ucunda bulunan ve tarih boyunca gemiciler tarafından "Küçük Liman" diye adlandırılan bölgede yer alır Çeşme. İsmini bölgedeki zamanla çoğalan ve buz gibi suların aktığı çeşmelerden almıştır.





DENİZİN SESİ, MÜZİĞİN RİTMİ

Bu hafta lezzet durağımız rüzgarıyla meşhur Çeşme'nin esintisiz koyu Ayayorgi'de 20 yıldan uzun süredir hizmet veren Sole Mare Beach Club'tayız... Denizin, güneşin, lezzetin, müziğin ve dansın tadını doyasıya yaşayacağınız Sole&Mare her zaman canlı ve renkli keyifli bir ortam sunmaktadır. Zengin mutfağıyla da dikkat çeken Sole Mare, snack bar ve restoranıyla misafirlerine lezzetli alternatifler sunuyor. Selim Kaptan ve Murat Kaplan'ın sahibi olduğu Sole&Mare Beach Club, meşhur Çeşme rüzgarlarına kapalı Aya Yorgi koyunun simgesi, sektörün belirleyicisi konumunda. Turkuaz rengi denizi ve etkileyici konseptiyle, yılların verdiği özgüvenle, kaliteli hizmet anlayışı ve personeliyle tüm Türkiye'de tanınıp ulusal bir marka olmuştur. İzmir'e gelen turistlerin de tercihi olan Sole& Mare Beach Club gündüz ve gece dinlenme, eğlence ve lezzeti birlikte sunabilen nadir yerlerden... Son yıllarda hafta içi 17:00'de gençlerin de yoğun katılımı ile Happy Hour gerçekleşiyor. 400 metre uzunluğundaki sahil şeridi, futbol ile voleybol sahası ve iskelesiyle hem eğlence hem de dinlenme ortamını aynı hem lezzeti aynı anda sunan Sole&Mare'de, kendinizi ister müziğin ritmine bırakın ister güneşin dinlendiren ışığına, ister oyunun heyecanına... Ünlü DJ ve şarkıcıların performanslarıyla misafirlerine keyifli vakit geçirten Sole Mare Beach Club'ta yazın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.



AYA YORGİ'NİN KALBİNDE

Her kim ki ızdırap yokuşundan çıplak ayakla yürüyüp Aya Yorgi'ye ulaşırsa ve bir şeyi Tanrı'dan tüm yüreğiyle isterse dileği gerçekleşecektir... Er ya da geç..." Efsaneler böyle söylüyor. Doğru da söylüyor. Yıllar öncesinin bu kutsal bölgesi şimdilerde eğlencenin doruğa ulaştığı mekanların bulunduğu bir yer. Bu işletmelerden en önde geleni de Sole Mare. Koyun tam ortasına konuşlanmış. Diğerlerine göre görüş açısı daha iyi muhteşem bir manzaraya sahip.





GÜNÜN HER SAATİNE

Sole Mare, harika manzarası deniz esintisi özenli ve sıcak ambiyansı, keyifli müzikleri, deneyimli personelleri ile rahat edeceğiniz bir yer. Sabah nefis bir kahvaltı yapabilir, gündüz dostlarınızla sadece kahve içip sohbet edebilir, akşam saatlerinde keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Günün her saati keyfini çıkarabileceğiniz, burası sizin yeriniz. Farklı sıra dışı değişik konseptleri bir arada yaşayabileceğiniz çok özel bir mekân.



DÜNYA MUTFAĞI

Sole Mare, sadece yerel tatları değil; dünya mutfağının da en güzel örneklerini tadabileceğiniz menüler sunuyor. Gün içerisinde keyifli vakit geçirebileceğiniz barlarında çeşitli kokteylleriyle hem gündüz hem de gece saatlerinde sizlere eşlik edecek. Sole Mare'de güne kahvaltı ile başlanılıyor. Serpme ve marjinal kahvaltı var. Sahanda yumurta ve sucuklu yumurta, menemen ve omlet çeşitleri sunulmakta. Tost çeşitleri, beyaz peynirli çedarlı sucuklu ve diyet tost çeşitleri mevcut. Aperatiflerde Kentucky hot chicken, patates kızartması, etli tavuklu burrito, sezar Wrap tercih edilebilir. Pide çeşitlerini de mekanın mutfağında bulmak mümkün. Makarnalar; penne arabiatta, spagetti bolonez, penne all carne, tagliatelle pollo funghi ve alfredo. Pizza çeşitleri; Margherita,verdure, funghi, alaturca, 4 formaggi, picanterobespierre Burger ve sandviç; klasik, cheesseburger, mushroom, jalapeno cheddar burger çeşitleri mevcut. Salatalarda Sole Mare kalitesinde ve çeşidinde salatalar mevcut. Ana yemekte; piliç külbastı, chicken mushroom, piliç schnitzel, kasap köfte, cheddar chicken, BBQ chicken.

Son söz; Çeşme artık yazları değil, 12 ay kalınan, yaşanan bir yer olmalı. Çeşme Türkiye'nin bir marka değeridir. Bunun için çalışılmalı bir stratejik plan profesyonel bir marka çalışması yapılmalıdır. Sole Mare de Çeşme markasına katkı sunan bir değer, bir simgedir. Çeşme'ye böyle bir değer kazandırdıkları için başta Selim Kaptan olmak üzere Sole Mare ailesine teşekkür ediyorum. Daha nice 20 yıllara diyorum...

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI